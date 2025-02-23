На страже планеты: телескоп NEO Surveyor будет отслеживать опасные астероиды

1:17 Your browser does not support the audio element. Наука

На сайте НАСА опубликовано сообщение о подписании контракта с SpaceX на запуск нового телескопа NEO Surveyor, который будет отвечать за обнаружение потенциально опасных астероидов.

Фото: commons.wikimedia.org by NASA/JPL-Caltech, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ астероид

Этот аппарат должен заменить NEOWISE, который завершил свою миссию и сгорел в атмосфере 1 ноября 2024 года.

Стоимость контракта составляет 100 миллионов долларов. Основная задача NEO Surveyor — поиск астероидов и комет, угрожающих нашей планете. В отличие от обычных оптических телескопов, этот телескоп будет сканировать космос в инфракрасном диапазоне, что является серьезным преимуществом, так как многие астероиды слабо отражают солнечный свет, но излучают тепло, которое телескоп способен фиксировать.

NEO Surveyor будет искать опасные астероиды, сканируя небо и улавливая даже слабые тепловые сигналы. Он также поможет определять размеры и траектории небесных объектов. Кроме того, одна из задач телескопа — выявление скрытых угроз, то есть астероидов с темной поверхностью или тех, что движутся в бликах солнечного света и трудно заметны с Земли, передает planet-today.

Уточнения

Астеро́ид (распространённый до 2006 года синоним — малая планета) — относительно небольшое небесное тело Солнечной системы, движущееся по орбите вокруг Солнца.

