Гренландия на грани: ледниковый щит может исчезнуть быстрее, чем мы ожидали

Каждый час Гренландия теряет 33 миллиона тонн льда — этот процесс ускоряется и может привести к необратимым последствиям.
Новое исследование показало, что дальнейшее повышение температуры всего на 2 градуса Цельсия может стать последним шагом к разрушению второго по величине ледникового покрова Земли.
Это вызовет рост уровня моря на 7 метров и изменит экосистему планеты.
Учёные давно фиксируют ускоренное таяние ледников, но точный момент, когда процесс станет необратимым, оставался неизвестным.
Теперь же, согласно исследованию, опубликованному 9 января в журнале The Cryosphere, катастрофа может случиться уже к концу XXI века, если температурный рост продолжится по наихудшему сценарию.
Гренландский ледниковый щит — один из двух крупнейших на Земле (второй находится в Антарктиде). Его площадь составляет 1,7 млн кв. км — почти в три раза больше Техаса.
Вместе с Антарктическим щитом он содержит более 70% мировых запасов пресной воды. Однако из-за климатических изменений ледники стремительно теряют массу. С 1994 года общий объём потерь составил 6,9 трлн тонн.
Несмотря на это, учёные считают, что пока ещё есть шанс замедлить процесс — если мировые правительства примут срочные меры по снижению выбросов углерода.
Чтобы выяснить это, исследователи разработали климатическую модель, оценивающую баланс массы ледникового покрова в условиях различных температурных сценариев. Выводы оказались тревожными:
Если щит растает полностью, уровень Мирового океана поднимется на 7 метров, что приведёт к затоплению прибрежных городов, гибели экосистем и изменению атлантических течений, критически важных для климата планеты.
Гренландия — не единственное место, где наблюдается стремительное таяние. С 2000 по 2019 год ледники по всему миру теряли в среднем 294 миллиарда тонн льда ежегодно, что составило 21% от общего повышения уровня моря за этот период.
Ещё в 2021 году учёные обнаружили, что Земля теряет столько льда в год, что им можно было бы покрыть территорию, равную площади озера Верхнего.
Гренла́ндия (гренл. Kalaallit Nunaat, дат. Grønland) — крупнейший на Земле остров. Расположен на северо-востоке Северной Америки, а потому, с точки зрения физической географии, относится к ней. Крупнейший населённый пункт острова — Нуук (Готхоб), 17 984 человека (2019).
Телеведущий Юрий Николаев в январе оказался на больничной койке из-за неудачного падения.