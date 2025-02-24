Гренландия на грани: ледниковый щит может исчезнуть быстрее, чем мы ожидали

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Каждый час Гренландия теряет 33 миллиона тонн льда — этот процесс ускоряется и может привести к необратимым последствиям.

Фото: Designed by Freepik by tohamina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Гренландия

Новое исследование показало, что дальнейшее повышение температуры всего на 2 градуса Цельсия может стать последним шагом к разрушению второго по величине ледникового покрова Земли.

Это вызовет рост уровня моря на 7 метров и изменит экосистему планеты.

Исследование предупреждает о надвигающемся кризисе

Учёные давно фиксируют ускоренное таяние ледников, но точный момент, когда процесс станет необратимым, оставался неизвестным.

Теперь же, согласно исследованию, опубликованному 9 января в журнале The Cryosphere, катастрофа может случиться уже к концу XXI века, если температурный рост продолжится по наихудшему сценарию.

Ледниковый щит: ключ к запасам пресной воды

Гренландский ледниковый щит — один из двух крупнейших на Земле (второй находится в Антарктиде). Его площадь составляет 1,7 млн кв. км — почти в три раза больше Техаса.

Вместе с Антарктическим щитом он содержит более 70% мировых запасов пресной воды. Однако из-за климатических изменений ледники стремительно теряют массу. С 1994 года общий объём потерь составил 6,9 трлн тонн.

Несмотря на это, учёные считают, что пока ещё есть шанс замедлить процесс — если мировые правительства примут срочные меры по снижению выбросов углерода.

Когда наступит переломный момент?

Чтобы выяснить это, исследователи разработали климатическую модель, оценивающую баланс массы ледникового покрова в условиях различных температурных сценариев. Выводы оказались тревожными:

Переломный момент наступит, когда годовые потери льда достигнут 230 гигатонн — это на 60% больше, чем в доиндустриальную эпоху.

Если глобальное потепление достигнет 3,4 градуса Цельсия, ледниковый щит Гренландии окажется обречён.

В 2024 году температура уже превысила доиндустриальный уровень на 1,47 градуса Цельсия, а пессимистичные прогнозы предсказывают рост до 3,4 градусов к 2100 году.

Если щит растает полностью, уровень Мирового океана поднимется на 7 метров, что приведёт к затоплению прибрежных городов, гибели экосистем и изменению атлантических течений, критически важных для климата планеты.

Ледники тают быстрее, чем мы думали

Гренландия — не единственное место, где наблюдается стремительное таяние. С 2000 по 2019 год ледники по всему миру теряли в среднем 294 миллиарда тонн льда ежегодно, что составило 21% от общего повышения уровня моря за этот период.

Ещё в 2021 году учёные обнаружили, что Земля теряет столько льда в год, что им можно было бы покрыть территорию, равную площади озера Верхнего.

Уточнения

Гренла́ндия (гренл. Kalaallit Nunaat, дат. Grønland) — крупнейший на Земле остров. Расположен на северо-востоке Северной Америки, а потому, с точки зрения физической географии, относится к ней. Крупнейший населённый пункт острова — Нуук (Готхоб), 17 984 человека (2019).

