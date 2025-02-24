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Исторический город на грани наводнения: катастрофа в сердце Египта

2:04
Наука

Александрия, древнеегипетский портовый город, переживает резкий рост обрушений зданий. Новое исследование Университета Южной Калифорнии связывает эту тенденцию с повышением уровня моря и проникновением морской воды. Если раньше в городе рушилось одно здание в год, то теперь этот показатель вырос до 40.

Александрия
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Александрия

Климатические угрозы и разрушение инфраструктуры

"Истинная цена этих потерь выходит далеко за рамки кирпичей и цемента. Мы наблюдаем постепенное исчезновение исторических прибрежных городов, и Александрия бьёт тревогу", — говорит специалист по водным ресурсам Эссам Хегги, из Инженерной школы Витерби.

Александрия веками выдерживала стихийные бедствия, но изменение климата ускоряет разрушение.

"Повышение уровня моря и усиление штормов за десятилетия разрушают то, на создание чего ушли тысячелетия", — добавляет ландшафтный архитектор Сара Фуад,  из TUM.

Как изменение береговой линии влияет на здания

Учёные использовали геоинформационные технологии, спутниковые снимки и химический анализ почвы. Они выяснили, что здания рушатся из-за повышения уровня грунтовых вод и ослабления фундаментов под воздействием морской воды.

"Наш изотопный анализ показал, что разрушение начинается снизу, когда морская вода размывает основания зданий", — объясняет Ибрагим Х. Салех из Александрийского университета.

Решение: природная защита береговой линии

Исследователи предлагают создание песчаных дюн и растительных барьеров, чтобы предотвратить проникновение морской воды и стабилизировать грунт.

Такой метод может защитить не только исторические города, но и современные прибрежные мегаполисы.

"Изменение климата ускоряет эрозию берегов, но наша задача — сохранить города, которые являются частью истории человечества", — подытоживает Хегги.

Уточнения

Александри́я (араб. الإسكندرية‎ — al-'Iskandariya, масри إسكندريه - Eskendereyya, др.-греч. Ἀλεξάνδρεια, копт. ⲁⲗⲉⲝⲁⲛⲇⲣⲓⲁ или ⲣⲁⲕⲟϯ, произносится как Ракоди) — город в дельте Нила, главный морской порт и второй по величине город Египта. Александрия была основана в 332 году до н. э. царём Александром Македонским.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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