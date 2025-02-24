Как мозг нас обманывает: боль, которой не должно быть

Иногда боль кажется невыносимой, хотя по логике должна быть терпимой. В другой раз мы удивляемся, как легко перенесли болезненное воздействие.
Почему так происходит? Всё дело в том, что восприятие боли во многом зависит от наших ожиданий и степени неопределённости.
Существует две основные теории, объясняющие, как мозг интерпретирует болевые ощущения:
Учёные решили проверить, какая из этих гипотез ближе к истине. В эксперименте участникам подавали термические раздражители, вызывающие боль, а параллельно они видели в виртуальной реальности либо болезненные, либо безболезненные визуальные стимулы.
Результаты показали: если ожидаемая боль не совпадала с реальной, ощущения усиливались. Это подтвердило, что гипотеза удивления более точно объясняет механизмы восприятия боли.
Люди с хронической болью часто испытывают тревогу и страх перед болевыми ощущениями. Эти эмоции создают дополнительную неопределённость, увеличивая разрыв между ожиданиями и реальностью. В результате боль ощущается ещё сильнее.
Если мы найдём способы сократить этот разрыв, можно снизить интенсивность боли. Это открывает новые возможности для лечения хронических болевых состояний и восстановления после травм.
Боль — неприятное или мучительное ощущение, переживание физического или эмоционального страдания. Служит защитным сигналом реального или предполагаемого повреждения тканей или психологического неблагополучия; также боль может быть вызвана нарушениями в работе нервной системы.
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