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Как мозг нас обманывает: боль, которой не должно быть

1:54
Наука

Иногда боль кажется невыносимой, хотя по логике должна быть терпимой. В другой раз мы удивляемся, как легко перенесли болезненное воздействие.

мозг
Фото: Wikimedia Commons by Quince Media is licensed under Public domain
мозг

Почему так происходит? Всё дело в том, что восприятие боли во многом зависит от наших ожиданий и степени неопределённости.

Две гипотезы восприятия боли

Существует две основные теории, объясняющие, как мозг интерпретирует болевые ощущения:

  1. Гипотеза оценки. Согласно ей, мозг прогнозирует интенсивность боли и оценивает её на основе этих ожиданий.
  2. Гипотеза удивления. Она предполагает, что боль ощущается сильнее, если реальность расходится с прогнозами. Иначе говоря, чем больше ошибка предсказания, тем сильнее боль.

Эксперимент: что показало исследование?

Учёные решили проверить, какая из этих гипотез ближе к истине. В эксперименте участникам подавали термические раздражители, вызывающие боль, а параллельно они видели в виртуальной реальности либо болезненные, либо безболезненные визуальные стимулы.

Результаты показали: если ожидаемая боль не совпадала с реальной, ощущения усиливались. Это подтвердило, что гипотеза удивления более точно объясняет механизмы восприятия боли.

Почему это важно?

Люди с хронической болью часто испытывают тревогу и страх перед болевыми ощущениями. Эти эмоции создают дополнительную неопределённость, увеличивая разрыв между ожиданиями и реальностью. В результате боль ощущается ещё сильнее.

Если мы найдём способы сократить этот разрыв, можно снизить интенсивность боли. Это открывает новые возможности для лечения хронических болевых состояний и восстановления после травм.

Уточнения

Боль — неприятное или мучительное ощущение, переживание физического или эмоционального страдания. Служит защитным сигналом реального или предполагаемого повреждения тканей или психологического неблагополучия; также боль может быть вызвана нарушениями в работе нервной системы.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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