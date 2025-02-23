Тайны ватиканских архивов: что скрыто от мира

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Секретные архивы Ватикана, хранящиеся в его подвалах, тысячи лет являются предметом человеческого внимания и любопытства.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vatican_Museums-3_(16).jpg by Darafsh Ватикан

Ватикан находится в сердце Рима, в одном из самых красивых городов Европы. Площадь перед этим центром христианства впечатляет, и попасть внутрь базилики или садов Ватикана несложно. Однако архивы недоступны для обычных посетителей.

Вокруг архивов существует множество теорий заговора, которые предполагают, что там хранятся секретные знания и документы, могущие изменить мир. Архивы Ватикана содержат записи, относящиеся к папской деятельности на протяжении более 1200 лет, начиная с документов IX века.

Сам архив огромен (около 35 тысяч томов). Он выставлен на полках общей длиной в 84 километра. В архиве хранятся жалобы Микеланджело о невыплаченных деньгах за его работу в Сикстинской капелле, а также документы о процессах инквизиции, включая письма от потомков Чингисхана.

С начала XVI века архивы стали закрытыми для публики. Некоторые документы были открыты в XIX веке, предполагается, что в недрах Ватикана находятся тексты, которые могут пошатнуть основы христианской веры.

Интерес к архивам возрос в конце XX века, особенно после археологических исследований 1998 года, когда под архивами были найдены черепа, похожие на инопланетные. Высокопоставленный католический чиновник затем также подтвердил существование инопланетян, что вызвало мировой скандал. Церковь продолжает хранить свои сокровища, скрывая их от любопытных глаз и готовясь к тому, чтобы никто не узнал их истинное содержание, передает medium.seznam.

Уточнения

Архи́в — 1) учреждение или структурное подразделение организации, осуществляющее хранение, комплектование, учёт и использование архивных документов; 2) собрание письменных памятников (рукописей, писем и т. п.), относящихся к деятельности какого-нибудь учреждения или лица.



