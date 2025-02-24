Артефакты из Канады переворачивают историю — ученые не понимают, кто мог ими пользоваться

Недавнее археологическое открытие в канадской провинции Саскачеван, неподалеку от общины Sturgeon Lake First Nation, ставит под сомнение устоявшуюся теорию о заселении Америки через Берингов пролив. Обнаруженные артефакты указывают на присутствие человека в Северной Америке значительно раньше, чем предполагалось ранее.
Долгое время считалось, что первые люди прибыли в Америку около 13,5 тысяч лет назад, пройдя через сухопутный мост в районе современного Берингова пролива. Эта гипотеза основывалась на находках культуры Кловис, чьи артефакты были самыми древними из известных на континенте. Однако новые данные из Саскачевана могут изменить эту точку зрения.
В ходе раскопок были обнаружены орудия труда и другие артефакты, возраст которых оценивается в 24 тысячи лет. Это значительно старше предыдущих находок и указывает на то, что люди могли обитать в Северной Америке еще во время последнего ледникового максимума.
Такие данные противоречат традиционной модели миграции через Берингов пролив и предполагают более раннее заселение континента.
Обнаружение столь древних артефактов заставляет ученых пересмотреть возможные маршруты миграции первых людей в Америку. Одна из гипотез предполагает, что древние люди могли использовать прибрежные пути, продвигаясь вдоль береговой линии, которая в то время выглядела иначе из-за более низкого уровня моря.
Это открытие также поднимает вопросы о способности древних людей адаптироваться к суровым климатическим условиям ледникового периода.
Новые данные из Саскачевана не только бросают вызов существующим теориям, но и подчеркивают необходимость дальнейших исследований в области археологии и палеонтологии.
Понимание того, как и когда первые люди заселили Америку, имеет важное значение для изучения эволюции человеческих популяций и их адаптации к различным экологическим условиям.
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