Артефакты из Канады переворачивают историю — ученые не понимают, кто мог ими пользоваться

2:19 Your browser does not support the audio element. Наука

Недавнее археологическое открытие в канадской провинции Саскачеван, неподалеку от общины Sturgeon Lake First Nation, ставит под сомнение устоявшуюся теорию о заселении Америки через Берингов пролив. Обнаруженные артефакты указывают на присутствие человека в Северной Америке значительно раньше, чем предполагалось ранее.

Фото: Wikipedia by HeritageDaily, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Археологическая лопатка на месте раскопок

Традиционная теория заселения

Долгое время считалось, что первые люди прибыли в Америку около 13,5 тысяч лет назад, пройдя через сухопутный мост в районе современного Берингова пролива. Эта гипотеза основывалась на находках культуры Кловис, чьи артефакты были самыми древними из известных на континенте. Однако новые данные из Саскачевана могут изменить эту точку зрения.

Новые археологические находки

В ходе раскопок были обнаружены орудия труда и другие артефакты, возраст которых оценивается в 24 тысячи лет. Это значительно старше предыдущих находок и указывает на то, что люди могли обитать в Северной Америке еще во время последнего ледникового максимума.

Такие данные противоречат традиционной модели миграции через Берингов пролив и предполагают более раннее заселение континента.

Альтернативные пути миграции

Обнаружение столь древних артефактов заставляет ученых пересмотреть возможные маршруты миграции первых людей в Америку. Одна из гипотез предполагает, что древние люди могли использовать прибрежные пути, продвигаясь вдоль береговой линии, которая в то время выглядела иначе из-за более низкого уровня моря.

Это открытие также поднимает вопросы о способности древних людей адаптироваться к суровым климатическим условиям ледникового периода.

Влияние на современные представления

Новые данные из Саскачевана не только бросают вызов существующим теориям, но и подчеркивают необходимость дальнейших исследований в области археологии и палеонтологии.

Понимание того, как и когда первые люди заселили Америку, имеет важное значение для изучения эволюции человеческих популяций и их адаптации к различным экологическим условиям.

Уточнения

Кана́да (англ. Canada МФА: ; фр. Canada МФА: ) — государство в Северной Америке, крупнейшее по площади на этом континенте и второе по площади в мире.

