Космос полон загадок, но астероид Рюгу удивил даже ученых — разбираемся в чем причина

В 1999 году астрономы открыли околоземный астероид Рюгу диаметром 870 метров. Он привлек внимание ученых, и в 2014 году японское космическое агентство JAXA отправило к нему зонд "Хаябуса-2". В 2020 году аппарат вернулся на Землю с образцами грунта, которые стали объектом пристального изучения.

Фото: Designed by Freepik by stockgiu, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Метеорит

Следы древних рассолов

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Nature Astronomy, показало, что в образцах Рюгу присутствуют карбонаты натрия, хлориды и сульфаты. Эти соединения указывают на то, что на родительском теле астероида когда-то существовала щелочная соленая вода.

Ранее считалось, что Рюгу сформировался за "снеговой линией" — областью Солнечной системы, где замерзают летучие соединения. Наличие солей подтверждает эту гипотезу и дает новые данные о геологической истории астероида.

Методы исследования

Международная команда ученых под руководством Тору Мацумото из Киотского университета применила комплексный анализ, включающий электронную микроскопию и рентгеновскую дифракцию на синхротроне.

Это позволило детально изучить структуру грунта и выявить присутствие солей в их первоначальном состоянии. Важно отметить, что образцы были сохранены в герметичных капсулах "Хаябусы-2", что исключило их загрязнение земными микробами и воздействие атмосферы.

Значение открытия

Обнаружение солей на Рюгу имеет важное значение для понимания процессов, происходивших на ранних этапах формирования Солнечной системы. Это открытие подтверждает, что взаимодействие воды и пород было распространенным явлением, что могло способствовать синтезу органических соединений, необходимых для зарождения жизни.

Кроме того, исследование подчеркивает важность сохранения образцов в изолированных условиях для получения точных научных данных.

Уточнения

Астеро́ид (распространённый до 2006 года синоним — малая планета) — относительно небольшое небесное тело Солнечной системы, движущееся по орбите вокруг Солнца.

