Космические магистрали: астрономы открыли межзвёздные туннели

1:48 Your browser does not support the audio element. Наука

В космосе по-прежнему существует много загадок, и недавнее открытие может значительно изменить наше понимание Вселенной. Астрономы нашли сеть "межзвездных туннелей", связывающих нашу Солнечную систему с удаленными частями галактики.

Фото: commons.wikimedia.org by Detlef Hartmann, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Открытый космос

Это открытие основано на глубоких наблюдениях рентгеновского излучения, показывающих новые космические структуры. Исследователи обнаружили сеть космических каналов, представляющих собой настоящие межзвездные магистрали, которые пересекают Млечный Путь. Это достижение стало возможным благодаря многолетнему анализу данных, собранных космической обсерваторией eRosita.

Картографируя выбросы горячей плазмы и ионизированных веществ, ученые нашли огромные структуры, соединенные узкими каналами. Эти образования — остатки древних взрывов, которые образовали большие пузыри горячей плазмы, высвобождая газ и пыль в космос.

Астрономы считают, что эти структуры влияют на движение космических лучей, образование звезд и распределение горячей плазмы, изменяя температуру и плотность межзвездной среды. Для дальнейшего изучения этих туннелей исследователи планируют использовать новые космические миссии, специализирующиеся на рентгеновских излучениях, и улучшать астрофизические модели.

Это открытие является важным напоминанием о том, что даже близкие к нам космические объекты хранят секреты, и мир вокруг нас оказывается сложнее, чем мы думали. Астрономы надеются, что изучение межзвездных туннелей поможет ответить на вопросы о циркуляции материи во Вселенной и происхождении необычных космических явлений, пишет herloop.

Уточнения

Гала́ктика — гравитационно связанная система из звёзд, звёздных скоплений, межзвёздного газа и пыли, тёмной материи, планет.

