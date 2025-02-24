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Как военные технологии изменили ваш завтрак и гардероб, даже если вы об этом не догадывались

2:57
Наука

Военные разработки нередко становятся частью нашей повседневной жизни. Некоторые материалы, созданные для армии, со временем находят применение в быту, медицине и даже моде.

Военный корабль
Фото: function.mil.ru by Минобороны России, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Военный корабль

Тефлон: от военных технологий к кухонным помощникам

В 1938 году американский химик Рой Планкетт случайно открыл политетрафторэтилен, известный как тефлон. Первоначально он использовался в военной промышленности благодаря высокой устойчивости к химическим воздействиям и температуре. Со временем его антипригарные свойства сделали тефлон незаменимым для кухонной посуды.

"Тефлон стал революцией на кухне, значительно упростив процесс приготовления пищи", — профессор химии Джейн Смит.

Паракорд: от парашютных строп к модным аксессуарам

Паракорд, или парашютный шнур, был разработан для строп парашютов во время Второй мировой войны. Его прочность и универсальность позволили использовать его и в гражданской жизни. Сегодня из него делают браслеты, ремни, туристическое снаряжение.

"Паракорд сочетает в себе легкость и прочность, что делает его незаменимым в различных сферах жизни", — доктор инженерных наук Алексей Иванов.

Кирза: экономичная альтернатива коже

Кирза появилась в начале XX века как дешевый заменитель натуральной кожи для военной обуви. Этот многослойный материал с пропиткой оказался настолько практичным, что нашел применение и в гражданском секторе.

"Кирза стала символом практичности и долговечности в советской промышленности", — историк моды Анна Петрова.

Бакелит: первый синтетический пластик

В 1907 году бельгийский химик Лео Бакеланд изобрел бакелит — первый синтетический пластик. Он не проводил электрический ток и был устойчив к высоким температурам. Вначале он использовался в военной промышленности, но позже стал основой для бытовых предметов, таких как телефоны и радиоприемники.

"Бакелит открыл эру пластмасс, став основой для множества современных материалов", — профессор материаловедения Ирина Коваленко.

Политетрафторэтилен: от военных разработок к медицинским инновациям

Политетрафторэтилен, известный как тефлон, был создан для защиты военной техники. Однако его биосовместимость позволила использовать его в медицине, например, в имплантатах и протезах.

"Использование политетрафторэтилена в медицине позволило значительно повысить качество и долговечность имплантатов", — хирург-имплантолог Дмитрий Сергеев.

Эти примеры показывают, как военные технологии становятся частью повседневной жизни, делая ее удобнее, безопаснее и технологичнее.

Уточнения

Техноло́гия (от др.-греч. τέχνη «искусство, мастерство, умение» + λόγος «слово; мысль, смысл, понятие») — совокупность методов и инструментов для достижения желаемого результата; в широком смысле — применение научного знания для решения практических задач.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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