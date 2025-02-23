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Угроза восстания машин? Почему пользователи боятся грубить ИИ

2:59
Наука

Пользователи всё чаще проявляют вежливость при общении с чат-ботами, и этот тренд растёт. По данным исследования, 70% людей, использующих ChatGPT, вежливы в своих запросах. В США этот показатель составляет 67%, а в Великобритании — 71%.

Человек и робот
Фото: PublicDomainPictures.net by Circe Denyer, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Человек и робот

Интересно, что вежливость в общении с ИИ обусловлена разными мотивами. Например, в США 82% пользователей считают важным быть вежливыми из-за личных убеждений. Однако 18% респондентов признались, что вежливость для них — это своего рода мера предосторожности: они опасаются возможного "восстания машин". В Великобритании соотношение схоже: 83% пользователей проявляют уважение по убеждениям, а 17% — из страха перед будущим ИИ.

Тем не менее, около 30% опрошенных не заботятся о том, как они взаимодействуют с чат-ботами. Для некоторых пользователей общение с ИИ — это всего лишь инструментальное взаимодействие, и они не видят смысла использовать вежливые формулировки. Две трети опрошенных предпочитают короткие и лаконичные запросы, тогда как оставшаяся треть считает вежливость важной частью общения.

Этот тренд уже привлекает внимание экспертов. Исследователь Бен Вуд считает, что поощрение вежливого общения с искусственным интеллектом может снизить риск распространения грубости в реальной жизни. Он подчеркивает, что привычки, сформированные при взаимодействии с ИИ, могут повлиять и на межличностные отношения.

Вице-президент Botify по глобальному развитию Эй Джей Гергич отмечает, что социальные инстинкты человека не делают различий между людьми и искусственным интеллектом. По его мнению, если вежливость заложена в человеческом поведении, то она будет проявляться независимо от того, с кем мы разговариваем — с человеком или с ИИ.

Джон-Энтони Дисотто, редактор издания TechRadar, рассматривает вежливость в контексте страха перед неизвестным. Он считает, что пользователи проявляют уважение к ИИ не только из этических соображений, но и из-за неопределенности будущего этой технологии.

С увеличением числа пользователей ChatGPT и других чат-ботов поставщики ИИ стремятся сделать взаимодействие с машинами более человечным. Рост популярности этих технологий подтверждает, что люди все чаще воспринимают чат-ботов как часть своей цифровой реальности.

Несмотря на это, вопрос вежливости в общении с ИИ остаётся открытым. Эксперты продолжают спорить о мотивах пользователей, а само поведение людей меняется вместе с развитием технологий. Но одно ясно: отношение к ИИ многое говорит о нашем восприятии технологий и о том, как мы представляем себе будущее.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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