Ученые провели исследование, которое ставит под сомнение широко распространенную теорию о неандертальцах

Новый взгляд на неандертальцев: ученые провели исследование

1:04 Your browser does not support the audio element. Наука

Испанские ученые провели исследование, которое ставит под сомнение широко распространенную научную теорию.

Фото: Веб-сайт НАСА Земля в прошлом, модель

Команда изучала морфологию внутреннего уха неандертальцев и обнаружила, что ранние неандертальцы и их предки обладали значительно большим разнообразием, чем предполагалось ранее. Исследователи отмечают генетическую разницу между ранними неандертальцами и более поздними представителями этого вида. Раньше считалось, что такой большой разницы нет. Об этом пишет Futura.

Новое исследование опровергает прежнюю идею о том, что неандертальцы изначально обладали низким генетическим разнообразием. Исследование показало, что неандертальцы сохраняли генетическое разнообразие на протяжении длительного времени. Но позже ситуация начала изменяться.

Эти данные позволяют предположить, что неандертальцы столкнулись с узким местом, то есть с заметным сокращением генетического разнообразия в связи с сокращением популяции.

Уточнения

Эффект «бутылочного горлышка» — сокращение генофонда (то есть генетического разнообразия) популяции вследствие прохождения периода, во время которого по различным причинам происходит критическое уменьшение её численности, в дальнейшем восстановленное.

