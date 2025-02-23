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Ученые провели исследование, которое ставит под сомнение широко распространенную теорию о неандертальцах

Новый взгляд на неандертальцев: ученые провели исследование
1:04
Наука

Испанские ученые провели исследование, которое ставит под сомнение широко распространенную научную теорию.

Земля в прошлом, модель
Фото: Веб-сайт НАСА
Земля в прошлом, модель

Команда изучала морфологию внутреннего уха неандертальцев и обнаружила, что ранние неандертальцы и их предки обладали значительно большим разнообразием, чем предполагалось ранее. Исследователи отмечают генетическую разницу между ранними неандертальцами и более поздними представителями этого вида. Раньше считалось, что такой большой разницы нет. Об этом пишет Futura.

Новое исследование опровергает прежнюю идею о том, что неандертальцы изначально обладали низким генетическим разнообразием. Исследование показало, что неандертальцы сохраняли генетическое разнообразие на протяжении длительного времени. Но позже ситуация начала изменяться.

Эти данные позволяют предположить, что неандертальцы столкнулись с узким местом, то есть с заметным сокращением генетического разнообразия в связи с сокращением популяции.

Уточнения

Эффект «бутылочного горлышка» — сокращение генофонда (то есть генетического разнообразия) популяции вследствие прохождения периода, во время которого по различным причинам происходит критическое уменьшение её численности, в дальнейшем восстановленное.

Автор Даниил Штуль
Даниил Штуль — корреспондент новостной службы Правды.Ру
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