Ученые провели исследование, которое ставит под сомнение широко распространенную теорию о неандертальцах

Испанские ученые провели исследование, которое ставит под сомнение широко распространенную научную теорию.
Команда изучала морфологию внутреннего уха неандертальцев и обнаружила, что ранние неандертальцы и их предки обладали значительно большим разнообразием, чем предполагалось ранее. Исследователи отмечают генетическую разницу между ранними неандертальцами и более поздними представителями этого вида. Раньше считалось, что такой большой разницы нет. Об этом пишет Futura.
Новое исследование опровергает прежнюю идею о том, что неандертальцы изначально обладали низким генетическим разнообразием. Исследование показало, что неандертальцы сохраняли генетическое разнообразие на протяжении длительного времени. Но позже ситуация начала изменяться.
Эти данные позволяют предположить, что неандертальцы столкнулись с узким местом, то есть с заметным сокращением генетического разнообразия в связи с сокращением популяции.
Эффект «бутылочного горлышка» — сокращение генофонда (то есть генетического разнообразия) популяции вследствие прохождения периода, во время которого по различным причинам происходит критическое уменьшение её численности, в дальнейшем восстановленное.
Неправильное размещение микроволновки может привести к поломке, короткому замыканию. Не ставьте её близко к мойке, плите. Важно избегать удлинителей.