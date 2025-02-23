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Астрономы впервые создали 3D-карту атмосферы таинственной экзопланеты Тайлос

1:44
Наука

Международная группа ученых впервые составила трехмерную карту атмосферы экзопланеты Тайлос, находящейся на расстоянии 900 световых лет от Земли. Это гигантский "горячий Юпитер", который вращается очень близко к своей звезде и всегда обращен к ней одной стороной. Из-за этого на планете наблюдаются резкие перепады температур и мощные ветра, переносящие нагретый газ с дневной стороны на ночную.

Юпитер
Фото: nasa.gov by NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS and Tanya Oleksuik, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Юпитер

Исследование показало, что атмосфера Тайлоса имеет сложную слоистую структуру, содержащую железо, титан и водород. Потоки ветров перемешивают эти слои, создавая хаотичные движения газа. Однако магнитное поле планеты сдерживает их интенсивность, формируя своеобразные границы циркуляции.

Работа проводилась с использованием крупнейших европейских телескопов, а в ней приняли участие ученые из Италии. Основные результаты опубликованы в журналах Nature и Astronomy & Astrophysics.

В будущем изучению Тайлоса будет уделено внимание в рамках наблюдательной программы телескопа James Webb Space Telescope (JWST). Кроме того, планируется подключение нового европейского телескопа, который будет установлен в Чили.

Открытие первых экзопланет за пределами Солнечной системы произошло сравнительно недавно — в 1995 году швейцарские астрономы зафиксировали первую подобную находку. С тех пор исследования продолжаются, и Европа уже разрабатывает новую космическую обсерваторию Платон, которая поможет находить и изучать еще больше экзопланет.

Уточнения

Юпи́тер — крупнейшая планета Солнечной системы, пятая по удалённости от Солнца. Наряду с Сатурном Юпитер классифицируется как газовый гигант.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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