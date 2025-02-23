Астрономы впервые создали 3D-карту атмосферы таинственной экзопланеты Тайлос

1:44 Your browser does not support the audio element. Наука

Международная группа ученых впервые составила трехмерную карту атмосферы экзопланеты Тайлос, находящейся на расстоянии 900 световых лет от Земли. Это гигантский "горячий Юпитер", который вращается очень близко к своей звезде и всегда обращен к ней одной стороной. Из-за этого на планете наблюдаются резкие перепады температур и мощные ветра, переносящие нагретый газ с дневной стороны на ночную.

Фото: nasa.gov by NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS and Tanya Oleksuik, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Юпитер

Исследование показало, что атмосфера Тайлоса имеет сложную слоистую структуру, содержащую железо, титан и водород. Потоки ветров перемешивают эти слои, создавая хаотичные движения газа. Однако магнитное поле планеты сдерживает их интенсивность, формируя своеобразные границы циркуляции.

Работа проводилась с использованием крупнейших европейских телескопов, а в ней приняли участие ученые из Италии. Основные результаты опубликованы в журналах Nature и Astronomy & Astrophysics.

В будущем изучению Тайлоса будет уделено внимание в рамках наблюдательной программы телескопа James Webb Space Telescope (JWST). Кроме того, планируется подключение нового европейского телескопа, который будет установлен в Чили.

Открытие первых экзопланет за пределами Солнечной системы произошло сравнительно недавно — в 1995 году швейцарские астрономы зафиксировали первую подобную находку. С тех пор исследования продолжаются, и Европа уже разрабатывает новую космическую обсерваторию Платон, которая поможет находить и изучать еще больше экзопланет.

Уточнения

Юпи́тер — крупнейшая планета Солнечной системы, пятая по удалённости от Солнца. Наряду с Сатурном Юпитер классифицируется как газовый гигант.

