Секреты долгой жизни смартфона: Советы эксперта по экономии батареи

Устали от постоянной необходимости подзаряжать свой смартфон?
Наталья Голицына, глава отдела телефонии МТС, поделилась действенными советами с изданием РИА Новости, которые помогут максимально увеличить время работы вашего устройства.
Первым делом, рекомендуется активировать режим "Не беспокоить", который сможет отключить уведомления и предотвратит ненужный расход батареи.
Также, стоит отключить анимацию и уменьшить движение в интерфейсе через настройки универсального доступа, что снизит нагрузку на процессор и, соответственно, на батарею.
Для владельцев смартфонов с AMOLED-экранами настоящим спасением станет темная тема.
Такие экраны практически не расходуют энергию на отображение черного цвета, что позволяет существенно экономить заряд.
Не забывайте и об автоматическом выключении экрана чем меньше время его работы, тем меньше расход батареи.
Отключение геолокации для фотографий, видео и индикаторов в приложениях также поможет снизить нагрузку на процессор и батарею.
Голосовые помощники, работающие в фоновом режиме, также потребляют энергию, поэтому их рекомендуется отключать в настройках, если вы ими не пользуетесь.
Беспроводные соединения, такие как Bluetooth, Wi-Fi и мобильная передача данных, часто продолжают искать сигналы в фоновом режиме, что приводит к дополнительному расходу заряда.
Смартфо́н (англ. smartphone — умный телефон) — мобильный телефон (современный — как правило, с сенсорным экраном), дополненный функциональностью умного устройства, фактически всегда оснащён камерой, и также фронтальной камерой, предназначенной для осуществления видеозвонков, видеоконференций и фотографирования селфи.
Неправильное размещение микроволновки может привести к поломке, короткому замыканию. Не ставьте её близко к мойке, плите. Важно избегать удлинителей.