Секреты долгой жизни смартфона: Советы эксперта по экономии батареи

Забудьте о разряженном телефоне: Простые способы продлить время работы вашего смартфона

1:31 Your browser does not support the audio element. Наука Технологии

Устали от постоянной необходимости подзаряжать свой смартфон?

Фото: unsplash.com by Рами Аль-заят, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Смартфон

Наталья Голицына, глава отдела телефонии МТС, поделилась действенными советами с изданием РИА Новости, которые помогут максимально увеличить время работы вашего устройства.

Первым делом, рекомендуется активировать режим "Не беспокоить", который сможет отключить уведомления и предотвратит ненужный расход батареи.

Также, стоит отключить анимацию и уменьшить движение в интерфейсе через настройки универсального доступа, что снизит нагрузку на процессор и, соответственно, на батарею.

Для владельцев смартфонов с AMOLED-экранами настоящим спасением станет темная тема.

Такие экраны практически не расходуют энергию на отображение черного цвета, что позволяет существенно экономить заряд.

Не забывайте и об автоматическом выключении экрана чем меньше время его работы, тем меньше расход батареи.

Отключение геолокации для фотографий, видео и индикаторов в приложениях также поможет снизить нагрузку на процессор и батарею.

Голосовые помощники, работающие в фоновом режиме, также потребляют энергию, поэтому их рекомендуется отключать в настройках, если вы ими не пользуетесь.

Беспроводные соединения, такие как Bluetooth, Wi-Fi и мобильная передача данных, часто продолжают искать сигналы в фоновом режиме, что приводит к дополнительному расходу заряда.

Уточнения

Смартфо́н (англ. smartphone — умный телефон) — мобильный телефон (современный — как правило, с сенсорным экраном), дополненный функциональностью умного устройства, фактически всегда оснащён камерой, и также фронтальной камерой, предназначенной для осуществления видеозвонков, видеоконференций и фотографирования селфи.

