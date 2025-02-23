Самый большой в мире айсберг приближается к острову Южная Георгия

Гигант движется на север: cамый большой в мире айсберг приближается к острову Южная Георгия

1:43 Your browser does not support the audio element. Наука

Самый большой в мире айсберг приближается к острову Южная Георгия, что вызывает беспокойство среди некоторых ученых. Айсберг A23a продолжает двигаться на север от Антарктиды, угрожая популяциям пингвинов и тюленей, которые обитают на острове. Об этом сообщает CNN.

Фото: Веб-сайт НАСА ледник

Айсберг откололся от шельфового ледника Фильхнера в Антарктиде, в августе 2024 года он попал в океанический вихрь и остановился. В декабре 2024 года ледяной глыбе удалось вырваться.

По последним оценкам, площадь айсберга A23a составляет 3672 кв. км. Ученые, наблюдающие за айсбергом, изначально предполагали, что он расколется на части при движении в Южном океане, однако спутниковые снимки показывают, что айсберг сохранил свою структуру.

Почему плавающий айсберг вызывает беспокойство? Южная Георгия является домом для большого количества королевских пингвинов, а также морских котиков.

Директор департамента рыболовства и окружающей среды Южной Георгии и Южных Сандвичевых островов Марк Белчиер сказал, что айсберг может создать большие проблемы для судов в регионе.

Ученые также отмечают, что айсберг откололся не из-за глобального потепления, а в рамках естественного цикла роста шельфового ледника. Однако потепление оказывает разрушительное воздействие на льды Антарктиды: таяние A23a грозит повышением уровня мирового океана, что затронет весь мир.

Уточнения

Южная Георгия — крупный (площадь суши — 3528 км², всего — 4100 км²) субантарктический остров в южной Атлантике, является крупнейшим в одноимённом архипелаге.

