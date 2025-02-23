Наблюдения выявили взрывы в центре нашей Галактики, которые происходят рядом с черной дырой

С помощью космического телескопа НАСА "Джеймс Уэбб" исследователи наблюдали впечатляющую активность в центре Млечного Пути. Источником является аккреционный диск, окружающий сверхмассивную черную дыру в нашей галактике. Об этом пишет Scitechdaily.
"Джеймс Уэбб" обнаружил быстрые изменения яркости за короткие промежутки времени. Черная дыра в центре Млечного Пути устраивала многочисленные взрывы.
Эти вспышки различаются по интенсивности и продолжительности — от коротких, слабых вспышек, длящихся секунды, до мощных, которые длятся несколько дней.
Это открытие может дать новое представление о фундаментальной природе черных дыр, о том, как они собирают материал из своего окружения, и как такие процессы влияют на эволюцию нашей галактики.
Наблюдения показали продолжающиеся взрывы различной яркости и продолжительности. Аккреционный диск, окружающий черную дыру, генерировал от пяти до шести крупных вспышек в день.
Квазар — класс астрономических объектов, являющихся одними из самых ярких в видимой Вселенной.
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