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Наблюдения выявили взрывы в центре нашей Галактики, которые происходят рядом с черной дырой

Взрывы в центре нашей Галактики: ответ найден в черной дыре
1:06
Наука

С помощью космического телескопа НАСА "Джеймс Уэбб" исследователи наблюдали впечатляющую активность в центре Млечного Пути. Источником является аккреционный диск, окружающий сверхмассивную черную дыру в нашей галактике. Об этом пишет Scitechdaily.

Квазар
Фото: Веб-сайт НАСА
Квазар

"Джеймс Уэбб" обнаружил быстрые изменения яркости за короткие промежутки времени. Черная дыра в центре Млечного Пути устраивала многочисленные взрывы.

Эти вспышки различаются по интенсивности и продолжительности — от коротких, слабых вспышек, длящихся секунды, до мощных, которые длятся несколько дней.

Это открытие может дать новое представление о фундаментальной природе черных дыр, о том, как они собирают материал из своего окружения, и как такие процессы влияют на эволюцию нашей галактики.

Наблюдения показали продолжающиеся взрывы различной яркости и продолжительности. Аккреционный диск, окружающий черную дыру, генерировал от пяти до шести крупных вспышек в день.

Уточнения

Квазар  — класс астрономических объектов, являющихся одними из самых ярких в видимой Вселенной.

Автор Даниил Штуль
Даниил Штуль — корреспондент новостной службы Правды.Ру
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