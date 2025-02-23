Ноланд Арбо управляет компьютером с помощью мыслей, с имплантом от компании Илона Маска

Управлять компьютером с помощью мыслей

1:02 Your browser does not support the audio element. Наука

Управлять компьютером с помощью мыслей — это то, что может первый человек в мире с имплантом головного мозга от компании Илона Маска "Нейралинк" (Neuralink).

Фото: Веб-сайт министерства обороны США Илон Маск

Мужчина рассказывал, что получил травму, а потом понял, что парализован. Когда друзья рассказали ему о компании Илона Маска, он заинтересовался ее работой. Команда искала первого пациента, которому можно было установить мозговой компьютерный интерфейс, с помощью которого пациент мог бы перемещать курсор только своими мыслями. Об этом пишет Би Ти Ви Новините.

Через 4 месяца после подачи документов Ноланд был одобрен как кандидат. Он получил ценную поддержку лично от Маска. Уже на следующий день после операции Ноланд был выписан и вернулся домой. Устройство, помещенное в его мозг, подключается к его ноутбуку через сигнал Bluetooth, и ему удается работать на нем. Ему удается и играть в шахматы.

Уточнения

Neuralink — американская нейротехнологическая компания, основанная Илоном Маском.

