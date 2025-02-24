В египетской гробнице археологи обнаружили мумию с двумя золотыми языками

1:38 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые из Института изучения Древнего Ближнего Востока при Университете Барселоны совершили важное археологическое открытие. В древней гробнице, расположенной в египетской мухафазе Минья на археологическом объекте Аль-Бахнаса, было найдено 52 мумии, среди которых 13 обладали необычной особенностью.

Фото: Wikimedia Commons by Llywelyn2000, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Археологические раскопки

В процессе раскопок археологи наткнулись на гробницу с тремя погребальными камерами и сводчатым потолком, который был украшен сценами и надписями, посвящёнными древнеегипетским богам. В одной из камер потолок роскошно оформлен изображением богини Нут, окружённой звездами и священными кораблями с божествами Ра, Атумом и Хепри.

Ученых также заинтересовала мумия, обладающая двумя золотыми языками, в то время как ногти другой мумии были инкрустированы золотыми пластинами. Исследователи пока не понимают, почему в некоторых случаях настоящий язык умершего удаляли, заменяя его золотым, передает РИА Новости.

Существует версия, что согласно древнеегипетским верованиям, золотые языки способствовали красноречию душ усопших во время общения с Осирисом — богом возрождения и покровителем загробного мира. Золотой язык служил, по всей видимости, средством, позволяющим умершему попросить о милосердии для своей души и о более благоприятной загробной жизни. Безусловно, только люди с высоким статусом и достатком могли позволить себе подобную атрибутику.

Уточнения

Еги́пет — трансконтинентальное государство, расположенное в Северной Африке и на Ближнем Востоке (Синайский полуостров). На северо-востоке граничит с Израилем и частично признанным государством Палестиной, на юге — с Суданом, на западе — с Ливией. На севере территория страны омывается водами Средиземного моря, на востоке — Красным морем, при этом оба моря соединены посредством искусственно сооружённого Суэцкого канала.



