Взрыв, изменивший историю: как одно событие превратило Парфенон в руины

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Представьте, если бы время можно было обратить вспять: тогда Парфенон выглядел бы совершенно иначе, целостным, без глубоких трещин, обломков фронтонов и разрушенных колонн, которые сегодня бросаются в глаза. Однако ответственность за его колоссальные разрушения лежит не на времени, не на землетрясениях и не на природном износе. Истинная катастрофа произошла в 1687 году, когда ужасный взрыв, случившийся во время военных действий, превратил это великолепное произведение искусства из символа цивилизации в руины.

Фото: flickr.com by NASA/Joel Kowsky, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ взрыв

В то время венецианцы нацелились на Афины с целью вернуть их под свой контроль от Османской империи. Османы, зная о значимости Парфенона, решили использовать его в качестве склада для пороха, полагая, что противник не осмелится атаковать столь важный объект. Однако они ошиблись. 26 сентября 1687 года венецианская артиллерия произвела разрушительный выстрел, попав прямо в Парфенон. В результате произошел взрыв, величина которого была такова, что здание не выдержало и обрушилось. Крыша разрушилась, внутренние стены обрушились, а многочисленные скульптуры Фидия были разорваны на части и разлетелись в разные стороны.

Это происшествие навсегда изменило облик Парфенона. К тому моменту памятник уже претерпел значительные изменения: он сначала стал церковью, затем мечетью, однако его основная структура оставалась неизменной. Вслед за взрывом ситуация кардинально изменилась. Спустя годы, когда лорд Элгин начал собирать оставшиеся скульптуры, он обнаружил храм в состоянии крайнего упадка: множество фрагментов были уничтожены и разбросаны по окрестностям.

Если бы не этот роковой взрыв, у Парфенона была бы гораздо большая вероятность сохранить свой первоначальный облик. Возможно, он бы со временем начал разрушаться, возможно, подвергся бы человеческим воздействиям, но вряд ли достиг бы того плачевного состояния, в котором он находится сегодня: величественного, но израненного памятника, напоминания о том, как трудно цивилизациям было пережить войны, раздиравшие человечество.

Уточнения

Парфено́н — памятник античной архитектуры, древнегреческий храм, расположенный на афинском Акрополе. Главный храм в древних Афинах, посвящённый покровительнице этого города и всей Аттики, богине Афине-Палладе (Ἀθηνᾶ Παρθένος). Построен в 447−438 годах до н. э. архитектором Калликратом по проекту Иктина и украшен в 438−431 годах до н. э.

