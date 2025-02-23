Ученые применили ряд когнитивных тестов к общедоступным чат-ботам, чтобы проверить их интеллект

Есть ли у нейросетей симптомы деменции? Ученые проверили

1:10 Your browser does not support the audio element. Наука

Даян, Улиэль и Коплевиц применили серию тестов, в том числе Монреальскую когнитивную оценку, для проверки когнитивных способностей нейросетей. Команда ученых применила ряд когнитивных тестов к общедоступным чат-ботам, например, к версии 4 ChatGPT и версии 3.5 Claude от Anthropic. Об этом пишет ScienceAlert.

Фото: Веб-страница проекта «Будущий врач» на сайте Министерства здравоохранения РФ Мозг

ChaptGPT 4o получила самую высокую оценку, набрав всего 26 баллов из 30 возможных, что указывает на умеренные когнитивные нарушения. За ним последовали 25 баллов у ChatGPT 4 и Claude.

Анализируя результаты, можно сказать, что все модели плохо справлялись с измерениями зрительно-пространственных функций. Некоторые ответы на вопросы о местоположении субъекта в пространстве перекликались с теми, которые давали пациенты с деменцией.

Авторы признают, что искусственный интеллект — это не человеческий мозг, что делает невозможным диагностировать у протестированных моделей любую форму деменции.

Уточнения

Виртуальный собеседник чат-бот — программа, которая способна вести диалог с пользователем.

