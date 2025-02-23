Как защитить землю от астероида? Лазерные лучи, столкновение с кораблем, окраска и другие способы

Известно, что на Землю в 2032 году может упасть астероид 2024 YR4. Вероятность этого пока достаточно небольшая, но все может измениться. Ученые пока однозначно не исключают возможность столкновения с Землей.
А какие существуют способы защиты планеты? Например, можно столкнуть с астероидом космический корабль, НАСА уже тестировала данный способ в 2022 году. Тогда удалось изменить траекторию астероида. Об этом пишет ScienceAlert.
Другая идея заключается в том, что большой космический корабль подлетит к астероиду и, не касаясь его, с помощью гравитационного притяжения оттолкнет его от Земли.
Есть и другие идеи, например, покрасить астероид, предполагается, что если перекрасить астероид специальным веществом в определенный цвет, он может изменить траекторию движения.
А что насчет лазеров? Да, это тоже один из вариантов. Предполагается, что лазерные лучи могут испарить астероид. Лабораторные эксперименты показывают, что это возможно.
Если ничего не поможет, а столкновение будет вероятно, население может быть эвакуировано, если будет точно рассчитана траектория движения астероида. Предполагается, что даже если астероид упадет на Землю, ущерб будет нанесен только определенной области.
2024 YR4 — околоземный астероид предположительного диаметра от 40 до 90 метров.
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