Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Опора и любовь: Басилашвили посвятил жене трогательные слова в её 90-летие
Доля квартир до 3 млн сократилась на рынке недвижимости
Ваши любимые блины теперь могут быть с клетчаткой и даже без угрызений совести
Есть ли у нейросетей симптомы деменции? Ученые проверили
Шоколад, молоко и ещё 3 продукта: что можно есть из переработанного, не боясь за здоровье
Секреты идеального макияжа с хайлайтером: как не переборщить
Дряблые бёдра? Вот что происходит с вашим телом, когда вы долго сидите
Простой способ вернуть свежесть мягкому изголовью кровати
5 вредителей, которые разрушают малину: как от них избавиться

Как защитить землю от астероида? Лазерные лучи, столкновение с кораблем, окраска и другие способы

Планетарная оборона. Как защитить землю от астероида, который может упасть в 2032 году?
1:29
Наука

Известно, что на Землю в 2032 году может упасть астероид 2024 YR4.  Вероятность этого пока достаточно небольшая, но все может измениться. Ученые пока однозначно не исключают возможность столкновения с Землей.

Астероид
Фото: Веб-сайт НАСА
Астероид

А какие существуют способы защиты планеты? Например, можно столкнуть с астероидом космический корабль, НАСА уже тестировала данный способ в 2022 году. Тогда удалось изменить траекторию астероида. Об этом пишет ScienceAlert.

Другая идея заключается в том, что большой космический корабль подлетит к астероиду и, не касаясь его, с помощью гравитационного притяжения оттолкнет его от Земли.

Есть и другие идеи, например, покрасить астероид, предполагается, что если перекрасить астероид специальным веществом в определенный цвет, он может изменить траекторию движения. 

А что насчет лазеров? Да, это тоже один из вариантов. Предполагается, что лазерные лучи могут испарить астероид. Лабораторные эксперименты показывают, что это возможно.

Если ничего не поможет, а столкновение будет вероятно, население может быть эвакуировано, если будет точно рассчитана траектория движения астероида. Предполагается, что даже если астероид упадет на Землю, ущерб будет нанесен только определенной области.

Уточнения

2024 YR4 — околоземный астероид предположительного диаметра от 40 до 90 метров.

Автор Даниил Штуль
Даниил Штуль — корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Зачем мыть окна, если через два дня они снова грязные? Хитрость, которая продлит их чистоту
Недвижимость
Зачем мыть окна, если через два дня они снова грязные? Хитрость, которая продлит их чистоту Аудио 
Забудьте о мокрице: проверенные методы борьбы с сорняком
Советы
Забудьте о мокрице: проверенные методы борьбы с сорняком Аудио 
Юрий Николаев в инвалидной коляске появился на шоу Малахова
Российский шоу-бизнес
Юрий Николаев в инвалидной коляске появился на шоу Малахова Аудио 
Популярное
Короткое замыкание обеспечено: нельзя ставить микроволновку в эти популярные на кухне места

Неправильное размещение микроволновки может привести к поломке, короткому замыканию. Не ставьте её близко к мойке, плите. Важно избегать удлинителей.

Короткое замыкание обеспечено: нельзя ставить микроволновку в эти популярные на кухне места
Сода и уксус не помогут: вот что на самом деле растворит жир и устранит засор слива
Сода и уксус не помогут: вот что на самом деле растворит жир и устранит засор слива
Моя жена гений: она вывела список продуктов, после которых ужин — удовольствие, а утро — легкость
Революция в математике: две школьницы изменили подход к теореме Пифагора
Титановая сделка века: Boeing готов на всё ради возвращения в Россию? Дмитрий Плотников
Когда холодильник почти пуст, но хочется чего-то горячего — этот суп спасёт
Забудьте про стабильный интернет, если ваш роутер стоит рядом с этим
Механики не говорят об этом, но именно температура убивает моторное масло
Механики не говорят об этом, но именно температура убивает моторное масло
Последние материалы
Шоколад, молоко и ещё 3 продукта: что можно есть из переработанного, не боясь за здоровье
Секреты идеального макияжа с хайлайтером: как не переборщить
Дряблые бёдра? Вот что происходит с вашим телом, когда вы долго сидите
Титановая сделка века: Boeing готов на всё ради возвращения в Россию?
Простой способ вернуть свежесть мягкому изголовью кровати
5 вредителей, которые разрушают малину: как от них избавиться
Безвизовый режим между Россией и Мьянмой: подписание соглашения ожидается в марте
Оля хочет — Оля делает: Бузова решилась на страшную процедуру ради исполнения давней мечты
Платежи за коммуналку в России могут вырасти до 30%
Генератор сдался, но мы не сдаёмся: как доехать без подзарядки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.