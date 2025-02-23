Как защитить землю от астероида? Лазерные лучи, столкновение с кораблем, окраска и другие способы

Планетарная оборона. Как защитить землю от астероида, который может упасть в 2032 году?

1:29 Your browser does not support the audio element. Наука

Известно, что на Землю в 2032 году может упасть астероид 2024 YR4. Вероятность этого пока достаточно небольшая, но все может измениться. Ученые пока однозначно не исключают возможность столкновения с Землей.

Фото: Веб-сайт НАСА Астероид

А какие существуют способы защиты планеты? Например, можно столкнуть с астероидом космический корабль, НАСА уже тестировала данный способ в 2022 году. Тогда удалось изменить траекторию астероида. Об этом пишет ScienceAlert.

Другая идея заключается в том, что большой космический корабль подлетит к астероиду и, не касаясь его, с помощью гравитационного притяжения оттолкнет его от Земли.

Есть и другие идеи, например, покрасить астероид, предполагается, что если перекрасить астероид специальным веществом в определенный цвет, он может изменить траекторию движения.

А что насчет лазеров? Да, это тоже один из вариантов. Предполагается, что лазерные лучи могут испарить астероид. Лабораторные эксперименты показывают, что это возможно.

Если ничего не поможет, а столкновение будет вероятно, население может быть эвакуировано, если будет точно рассчитана траектория движения астероида. Предполагается, что даже если астероид упадет на Землю, ущерб будет нанесен только определенной области.

Уточнения

2024 YR4 — околоземный астероид предположительного диаметра от 40 до 90 метров.

