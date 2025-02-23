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Samsung вычеркнул их: Galaxy S21 и другие лишатся обновлений

Прощай, Android 16: Samsung прекратит поддержку Galaxy S21 и других моделей
1:48
Наука

Владельцам некоторых устройств Samsung стоит приготовиться к переменам: грядущая прошивка One UI 7, базирующаяся на Android 15, может стать финальным крупным обновлением для их гаджетов. Об этом предупреждает портал GizmoChina, ссылаясь на окончание срока программной поддержки для определенных моделей.

Смартфон Samsung Galaxy S25
Фото: Samsung is licensed under Free More info
Смартфон Samsung Galaxy S25

Согласно неофициальному списку, составленному экспертами, последнюю версию Android в виде One UI 7 увидят владельцы смартфонов Galaxy Z Fold3, Z Flip3, Galaxy A14 (включая версию 5G), M33, M14 (также с поддержкой 5G), F14 и вся линейка Galaxy S21. Завершение поддержки коснется и планшетов Galaxy Tab S6 Lite (выпущенного в 2022 году) и защищенного Tab Active 4 Pro.

Важно отметить, что это не официальное заявление Samsung, а прогноз, основанный на текущей стратегии компании по обновлению программного обеспечения.
Относительно даты выхода One UI 7 и Android 15 ясности пока нет.

Изначально предполагалось, что прошивка дебютирует на смартфонах серии Galaxy S25 в начале 2025 года, однако релиз задерживается, и она до сих пор не появилась даже на флагманских Galaxy S24 прошлого года.

Пользователям остается следить за новостями и ожидать официальных анонсов от Samsung. В любом случае, это сигнал для владельцев указанных моделей задуматься о будущем обновлении устройств, если они хотят и дальше пользоваться самыми современными функциями и возможностями Android.

Уточнения

Samsung Group («Самсунг Груп», кор. 삼성그룹, Samseong Gurub, Samsŏng Gurup) — южнокорейская группа компаний, один из крупнейших чеболей, основанный в 1938 году. Samsung Group владеет долей в наиболее известной компании группы — публичной компании Samsung Electronics, известной как производитель смартфонов, интегральных микросхем, телекоммуникационного оборудования, бытовой техники, аудио- и видеоустройств. Также имеется одноименная сеть магазинов по продаже одноимённой электроники.
 

Автор Татьяна Пономарева
Татьяна Пономарева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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