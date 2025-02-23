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Земля без жизни: Ученые нашли абсолютно необитаемое место

Границы жизни: Обнаружено место на Земле, где нет даже микробов
1:46
Наука

Ученые окончательно развеяли миф о существовании жизни в одном из самых экстремальных мест на Земле. Об этом пишет potokmedia.

гора Олимп, Греция
Фото: Wikimedia Commons by Athanasios Benisis, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
гора Олимп, Греция

Биологи подтвердили гипотезу, что геотермальное поле Даллол в Эфиопии поистине мертвое пространство, где невозможна никакая форма существования живых организмов.

Расположенный во впадине Данакиль, протянувшейся над вулканическим кратером, богатым солью, Даллол представляет собой воплощение экстремальной среды. Это одно из самых суровых мест на планете, где условия кажутся совершенно непригодными для жизни.

В течение дня температура воздуха взлетает до отметки 45 градусов Цельсия и выше, воздух наполнен токсичными газами, а на поверхность постоянно извергается кипящая вода.

Дополнительную опасность представляют гиперкислотные бассейны, расположенные на территории Даллола, где уровень pH может опускаться до отрицательных значений, создавая крайне агрессивную химическую среду.

Проведя детальный анализ проб, взятых из различных участков Даллола, ученые не обнаружили никаких признаков активной жизни. Микроорганизмы, обнаруженные в образцах, оказались лишь случайными "загрязнителями", занесенными ветром или другими внешними факторами, и не способными выживать и размножаться в столь враждебной среде.

Таким образом, пруды Даллола стали своеобразной научной лабораторией, наглядно демонстрирующей границы обитаемости жизни. Это открытие имеет важное значение для понимания условий, необходимых для возникновения и поддержания жизни не только на Земле, но и на других планетах.

Уточнения

Биоло́гия (греч. βιολογία; от др.-греч. βίος «жизнь» + λόγος «учение, наука») — наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания. Изучает все аспекты жизни, в частности: структуру, функционирование, рост, происхождение, эволюцию и распределение живых организмов на Земле.

Данакиль (Афар Даллол) — впадина в северной части Афарской котловины на границе Эфиопии (район Афар) и Эритреи, часть одноимённой пустыни.
 

Автор Татьяна Пономарева
Татьяна Пономарева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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