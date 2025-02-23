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Отчет до потопа — сколько ледников потеряла Земля?

Наука

Международная группа исследователей, включающая специалистов из Технического университета Граца, представила комплексную оценку сокращения ледников с начала XXI века. Результаты показывают беспрецедентные темпы таяния, особенно в европейских горных системах.

Цунами
Фото: commons.wikimedia.org by Brocken Inaglory, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Цунами

На планете существует около 275 000 ледников, являющихся важнейшими резервуарами пресной воды. Согласно исследованию, ежегодные потери льда составляют примерно 273 миллиарда тонн, что эквивалентно пятикратному объему Боденского озера. За последние два десятилетия общий объем ледников сократился на 5%, причем во второй половине исследуемого периода скорость таяния увеличилась на 36%.

Исследование базируется на обширном массиве данных, собранных 450 специалистами из 35 исследовательских групп. Использовались различные методы измерений: от непосредственных полевых наблюдений до спутниковых данных, включая радиолокационные, лазерные и гравиметрические измерения.

Наиболее драматичная ситуация наблюдается в Альпах и Пиренеях, где ледники потеряли около 39% массы. Это объясняется их расположением на относительно небольшой высоте и малыми размерами, что делает их особенно уязвимыми к повышению температуры. В противоположность этому, ледники Антарктики и субантарктических островов потеряли всего 1,5% массы.

Таяние ледников уже привело к повышению уровня Мирового океана на 18 миллиметров, став вторым по значимости фактором после термического расширения воды. Особую тревогу вызывает ситуация в Европейских Альпах, где пик ледникового стока уже пройден, что может привести к проблемам с водоснабжением, особенно в засушливые периоды.

Исследование проводилось в рамках инициативы GlaMBIE при поддержке Европейского космического агентства и координации Всемирной службы мониторинга ледников, что обеспечило высокую точность и достоверность полученных результатов.

Уточнения

Ледни́к — масса льда преимущественно атмосферного происхождения, испытывающая вязкопластическое течение под действием силы тяжести и принявшая форму потока, системы потоков, купола (щита) или плавучей плиты.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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