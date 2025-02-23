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Тайны империи — что скрывает кинжал, найденный в древней испанской пещере?

2:13
Наука

В ходе археологических раскопок древней испанской крепости исследователи столкнулись с неожиданным открытием. На территории фортификационного сооружения эпохи медного века было обнаружено захоронение римского периода, датируемое более чем двумя тысячелетиями позже постройки самой крепости.

Римская империя
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Римская империя

Останки принадлежат мужчине 25-35 лет, погребенному вблизи внешней стены. Находка вызвала множество вопросов у исследователей, поскольку к моменту захоронения крепость уже была заброшена около 2500 лет. Наличие пугио — стандартного кинжала римской армии — в могиле указывает на военную принадлежность погребенного.

Сама крепость, получившая название Кортихо Лобато, была обнаружена в 2021 году при строительстве солнечной электростанции недалеко от города Альмендралехо. Исследования показали, что это масштабное оборонительное сооружение медного века имело сложную структуру, включающую пятиугольную центральную часть, четыре рва и две концентрические стены диаметром 60 и 77 метров.

Фортификационный комплекс отличался продуманной системой защиты: внешняя стена двухметровой толщины была усилена десятью полукруглыми бастионами, а узкие ворота обеспечивали контроль над входом. Наличие водного резервуара свидетельствует о готовности к длительной осаде.

Археологические данные указывают на то, что крепость развивалась поэтапно. Центральная часть была построена примерно за 500 лет до запустения, а внешние укрепления появились позже, что говорит о возрастающей потребности в защите. Следы масштабных пожаров свидетельствуют о насильственном разрушении крепости около 2450 года до н. э.

Присутствие римского захоронения на территории древней крепости может объясняться традицией римлян использовать старинные памятники для погребений. Однако отсутствие других следов римского присутствия делает эту находку особенно интригующей для исследователей.

Уточнения

Свяще́нная Ри́мская импе́рия Священноримская империя, с 1512 года — Свяще́нная Ри́мская импе́рия герма́нской на́ции — надгосударственный союз немецких, итальянских, балканских, франкских и западнославянских государств и народов, существовавший на протяжении 844 лет.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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