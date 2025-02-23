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Абсолютно черный — разгадка предназначения таинственного треугольного острова среди океана

2:05
Наука

В 2021 году спутниковые снимки Google Maps зафиксировали необычное явление — загадочное темное пятно треугольной формы посреди Тихого океана. Это изображение вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе и породило множество фантастических теорий.

Атлантический океан
Фото: flickr.com by apasciuto, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Атлантический океан

Первоначально снимок появился на платформе Reddit, где, несмотря на правильное определение объекта как острова, породил массу спекуляций. Среди наиболее экстравагантных версий фигурировали предположения о существовании глубокой планетарной воронки и засекреченной военной базы.

Впоследствии выяснилось, что таинственный объект является островом Восток, входящим в состав Республики Кирибати. Этот небольшой коралловый атолл площадью всего 0,25 квадратных километра расположен примерно в 6000 километрах восточнее австралийского континента.

Необычный черный цвет острова на спутниковых снимках объясняется уникальной особенностью его растительного покрова. Территория атолла плотно заросла деревьями пизония, образующими настолько густой покров, что с орбиты их темно-зеленая листва выглядит практически черной.

Эти удивительные деревья создают настолько плотный растительный покров, что препятствуют росту другой растительности. Их семенные коробочки привлекают множество морских птиц, включая олушей, бакланов и фрегатов, которые способствуют распространению семян на другие острова. Примечательно, что иногда липкие стручки становятся смертельной ловушкой для птиц.

Согласно историческим данным, остров был открыт русскими исследователями в 1820 году. До этого момента и после на нем не было постоянных поселений, что объясняется отсутствием надежных источников пресной воды. Этот факт делает остров Восток одним из немногих по-настоящему нетронутых человеком мест на планете.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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