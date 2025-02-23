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Бездонный мешок — найдены тысячи черных дыр, необходимых человечеству

2:07
Наука

Международная группа ученых, используя данные спектроскопического инструмента DESI, создала беспрецедентную коллекцию карликовых галактик с активными черными дырами.

Чёрная дыра
Фото: livescience.com by Jiarong Gu), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Чёрная дыра

Это достижение существенно расширяет понимание распределения черных дыр во Вселенной и открывает новые перспективы в изучении их формирования и эволюции.

DESI представляет собой современный инструмент, способный одновременно анализировать излучение от 5000 галактик. Установленный на 4-метровом телескопе в обсерватории Китт-Пик, он является результатом международного сотрудничества более 900 исследователей из 70 научных учреждений под руководством Национальной лаборатории имени Лоуренса в Беркли.

Исследовательская группа под руководством Рагадипики Пучи из Университета Юты проанализировала спектры 410 000 галактик, включая 115 000 карликовых. В результате были обнаружены 2500 карликовых галактик с активными ядрами, что значительно превышает предыдущие показатели. Кроме того, ученые идентифицировали 300 кандидатов в черные дыры промежуточной массы.

Особую роль в успехе исследования сыграли технические характеристики DESI, в частности, малый размер оптического волокна, позволяющий более точно исследовать центральные области галактик. Это преимущество обеспечило возможность обнаружить более высокую долю активных черных дыр по сравнению с предыдущими исследованиями.

Интересным открытием стало то, что только 70 из обнаруженных черных дыр промежуточной массы находятся в карликовых галактиках с активными ядрами. Это наблюдение ставит новые вопросы о механизмах формирования черных дыр и их связи с эволюцией галактик. Полученные данные открывают широкие перспективы для дальнейших исследований и углубления понимания роли черных дыр в развитии Вселенной.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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