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Неожиданно еще хуже — как мозг воспринимает боль?

1:47
Наука

Восприятие болевых ощущений у людей может существенно варьироваться. Исследования показывают, что одни и те же травмы или физические недомогания могут вызывать различную интенсивность боли.

Боль в суставе
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Боль в суставе

Этот феномен указывает на значительную зависимость болевых ощущений от индивидуальных ожиданий человека и степени неопределенности ситуации.

Научное сообщество выдвинуло две основные гипотезы, объясняющие механизм восприятия боли мозгом. Согласно гипотезе оценки, мозг анализирует интенсивность болевых ощущений на основе предварительных прогнозов. Гипотеза удивления предполагает, что восприятие боли формируется как результат расхождения между ожидаемыми и реальными ощущениями.

Экспериментальное исследование с применением виртуальной реальности позволило глубже изучить этот механизм. Здоровым добровольцам предъявлялись термические раздражители различной интенсивности на фоне визуальных стимулов. Результаты показали, что болевые ощущения усиливались при большем расхождении между ожиданиями и реальностью, что подтверждает большую достоверность гипотезы удивления.

Особую значимость эти выводы имеют для людей с хроническими болевыми синдромами. Неопределенность и тревожные ожидания, характерные для таких пациентов, могут усиливать субъективное восприятие боли. Следовательно, минимизация разрыва между ожиданиями и реальными ощущениями может стать ключом к облегчению болевого синдрома. Углубленное понимание механизмов восприятия боли открывает перспективы для разработки более эффективных методов лечения хронической боли и реабилитации после травм.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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