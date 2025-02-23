Внеземные вызовы: какие сюрпризы готовит космос женщине-астронавту

1:16 Your browser does not support the audio element. Наука

Женщины, участвующие в космических миссиях, сталкиваются с уникальными проблемами.

Фото: spaceflight.nasa.gov by НАСА, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Миссия NASA STS -116

Радиоактивное излучение

Женский организм более уязвим к радиации, что увеличивает риск развития онкологических заболеваний. Особенно это затрагивает репродуктивное здоровье женщин.

Гравитация

Воздействие невесомости и перегрузки при посадке сильнее влияет на женщин. После возвращения на Землю они чаще теряют сознание из-за изменений в кровообращении. Это связано с тем, что у женщин наблюдается большая потеря объема плазмы крови и низкое сопротивление сосудов в ногах по сравнению с мужчинами.

Снаряжение

Исторически скафандры и другие космические приборы проектировались с учетом мужской физиологии. Даже в 2019 году первый женский выход в открытый космос был отменен из-за отсутствия скафандров подходящего размера.

Социальный аспект

Женщинам сложнее достичь баланса между карьерой и личной жизнью, особенно если у них есть дети. Полеты в космос требуют полной концентрации на работе и подготовке, что создает дополнительные трудности, пишет "Популярная наука".

Уточнения

Косми́ческое простра́нство ко́смос (др.-греч. κόσμος — «упорядоченность», «порядок») — относительно пустые участки Вселенной, которые лежат вне границ атмосфер небесных тел.

