Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Забудьте про стабильный интернет, если ваш роутер стоит рядом с этим
Гонка со смертью: ошибки при обгоне фуры, которые заканчиваются трагедией
$500 млрд раздора: Украина отвергла требование США
Фата, которая идеально вам подходит: подбираем по типу лица и платью
Стриптизёр Тарзан показал, как выглядел в юности
Илон Маск заявил об увольнении Зеленского с поста лидера Украины
Приключения в горах Риф: любуемся марокканскими живописными пейзажами
Язык больше не нужен: этот ингредиент сделал салат нежнее и дешевле — рецепт
Шея, трицепс, стопы — почему их важно тренировать?

Внеземные вызовы: какие сюрпризы готовит космос женщине-астронавту

1:16
Наука

Женщины, участвующие в космических миссиях, сталкиваются с уникальными проблемами.

Миссия NASA STS -116
Фото: spaceflight.nasa.gov by НАСА, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Миссия NASA STS -116

Радиоактивное излучение

Женский организм более уязвим к радиации, что увеличивает риск развития онкологических заболеваний. Особенно это затрагивает репродуктивное здоровье женщин.

Гравитация

Воздействие невесомости и перегрузки при посадке сильнее влияет на женщин. После возвращения на Землю они чаще теряют сознание из-за изменений в кровообращении. Это связано с тем, что у женщин наблюдается большая потеря объема плазмы крови и низкое сопротивление сосудов в ногах по сравнению с мужчинами.

Снаряжение

Исторически скафандры и другие космические приборы проектировались с учетом мужской физиологии. Даже в 2019 году первый женский выход в открытый космос был отменен из-за отсутствия скафандров подходящего размера.

Социальный аспект

Женщинам сложнее достичь баланса между карьерой и личной жизнью, особенно если у них есть дети. Полеты в космос требуют полной концентрации на работе и подготовке, что создает дополнительные трудности, пишет "Популярная наука".

Уточнения

Косми́ческое простра́нство ко́смос (др.-греч. κόσμος — «упорядоченность», «порядок») — относительно пустые участки Вселенной, которые лежат вне границ атмосфер небесных тел.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Нейтраль на "автомате": когда можно, а когда категорически нельзя
Авто
Нейтраль на "автомате": когда можно, а когда категорически нельзя Аудио 
Хватит кормить ЖКХ: рабочие способы снизить счета за коммуналку в разы
Недвижимость
Хватит кормить ЖКХ: рабочие способы снизить счета за коммуналку в разы
Короткое замыкание обеспечено: нельзя ставить микроволновку в эти популярные на кухне места
Недвижимость
Короткое замыкание обеспечено: нельзя ставить микроволновку в эти популярные на кухне места Аудио 
Популярное
Короткое замыкание обеспечено: нельзя ставить микроволновку в эти популярные на кухне места

Неправильное размещение микроволновки может привести к поломке, короткому замыканию. Не ставьте её близко к мойке, плите. Важно избегать удлинителей.

Короткое замыкание обеспечено: нельзя ставить микроволновку в эти популярные на кухне места
Моя жена гений: она вывела список продуктов, после которых ужин — удовольствие, а утро — легкость
Моя жена гений: она вывела список продуктов, после которых ужин — удовольствие, а утро — легкость
Сода и уксус не помогут: вот что на самом деле растворит жир и устранит засор слива
Революция в математике: две школьницы изменили подход к теореме Пифагора
Мотоцикл Ява. Легендарный вишнёвый байк, ставший культовым в СССР Дмитрий Плотников Зеленский скоро покинет Украину. Но отпустит ли Украину НАТО? Любовь Степушова
Когда холодильник почти пуст, но хочется чего-то горячего — этот суп спасёт
Механики не говорят об этом, но именно температура убивает моторное масло
Как показать собаке, что вы её лучший друг? 5 простых, но эффективных способов
Как показать собаке, что вы её лучший друг? 5 простых, но эффективных способов
Последние материалы
Гонка со смертью: ошибки при обгоне фуры, которые заканчиваются трагедией
$500 млрд раздора: Украина отвергла требование США
Внеземные вызовы: какие сюрпризы готовит космос женщине-астронавту
Фата, которая идеально вам подходит: подбираем по типу лица и платью
Стриптизёр Тарзан показал, как выглядел в юности
Илон Маск заявил об увольнении Зеленского с поста лидера Украины
Приключения в горах Риф: любуемся марокканскими живописными пейзажами
Язык больше не нужен: этот ингредиент сделал салат нежнее и дешевле — рецепт
Шея, трицепс, стопы — почему их важно тренировать?
Праздничный шопинг: аналитики подсчитали, как изменились цены на подарки к 23 февраля
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.