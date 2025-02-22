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Подводные сады: как губки поддерживают жизнь в глубинах океана

1:47
Наука

В темных глубинах океанов, куда редко доходит солнечный свет, цветут яркие сады из губок, обладающих разнообразными формами и цветами.

Большой Барьерный Риф
Фото: commons.wikimedia.org by Lê Nguyễn Nhật Long, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Большой Барьерный Риф

Эти организмы, напоминающие растения, прикрепляются к скалистым подводным рифам. Они существуют со времен динозавров. Подобно подводным тропическим лесам, колонии губок обеспечивают пищу и укрытие для морской жизни и играют важную роль в поддержании здоровья океана.

В настоящее время губки стали центром нового исследовательского проекта, направленного на поддержку экосистем океанов, которые испытывают давление из-за изменений климата и индустриализации. Морской биолог Крис Гиллиес и его команда из Gippsland погрузили 120 тонн мусоровозов на дно моря в морском парке Apollo в Австралии для создания новых сообществ губок. Этот метод привлек внимание и получил финансирование в размере 2,21 миллиона долларов от Parks Australia.

Проект направлен на то, чтобы сделать водные парки более устойчивыми к планируемым морским "жарким волнам", вызванным изменением климата. Гиллиес подчеркивает, что сады губок богаты биоразнообразием и играют ключевую роль в водной пищевой цепи, обеспечивая укрытие и ресурсы для многочисленных морских организмов.

Гиллиес также отметил, что губки могут помочь восстановить экосистемы рыбалки и устранить повреждения, вызванные человеческой деятельностью, такой как добыча нефти и газа. Он сравнил потерю губок с вырубкой лесов на суше, подчеркивая необходимость восстановления подводных экосистем, пишет newsbomb.

Уточнения

Гу́бки (лат. Porifera) — тип водных, преимущественно морских, многоклеточных животных, ведущих прикреплённый образ жизни. Распространены по всему земному шару от прибрежной зоны и до почти максимальных глубин океана. Насчитывают около 8000 видов.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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