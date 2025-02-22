Смертельная прелесть: это озеро превращает животных в камень

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На первый взгляд, озеро Натрон на севере Танзании выглядит удивительно красиво.

Фото: Amboseli National Park by Ray in Manila, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Восход солнца в Африке

Однако озеро считается самым смертоносным в мире. Несмотря на свою привлекательность, животные, обитающие вокруг него, подвергают себя большому риску.

Озеро Натрон, находящееся на границе с Кенией, является идеальным местом для находящихся под угрозой исчезновения маленьких фламинго, хотя рядом расположен активный вулкан, который может взорваться в любой момент. Вода в озере имеет красивый розовый цвет благодаря цианобактериям, но животные и люди должны избегать его любой ценой. Бактерии в воде выделяют химические вещества, наносящие ущерб клеткам, особенно нервной системе и печени.

Вода также содержит карбонат натрия, который вызывает ожоги на коже. При контакте с озером животные могут превращаться в "камень": соль и высокий щелочной pH вызывают кальцификацию, которая охватывает весь организм. Несмотря на опасности, озеро привлекает туристов своей необыкновенной красотой. Фотограф дикой природы Ник Брандт запечатлел окаменелые трупы птиц и летучих мышей на берегу озера.

Ежегодно на озеро выпадает всего 400 мм осадков, и этот "фантастический дождь" испаряется, не достигая поверхности воды, пишет newsbomb.

Уточнения

Карбона́т на́трия углеки́слый на́трий, арх. кальцинированная сода Na 2 CO 3 — средняя соль натрия и угольной кислоты. Бесцветные кристаллы или белый порошок, гигроскопична, хорошо растворима в воде.

