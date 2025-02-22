В Канаде найдено идеальное место для наблюдения за звёздами

Национальный парк Джаспер, занимающий 11 000 кв. км нетронутой природы в Канаде, считается одним из лучших мест в мире для наблюдения за звездами.
Здесь минимальное световое загрязнение, а звездное небо поражает своей чистотой.
На закате мягкого октябрьского вечера гости Джаспера уютно устраиваются под одеялами, слушая живую музыку в исполнении Эдмонтонского симфонического оркестра. Над головой раскинулся Млечный Путь, снежные вершины уходят в небеса, а глубокие воды озера Бовер отражают звездное сияние.
Так начинается "Симфония под звездами" — одно из ключевых событий фестиваля темного неба, который пройдет с 17 октября по 2 ноября 2025 года.
В 2025 году фестиваль отметит 15-летие, а его программа обещает быть по-настоящему масштабной:
Джаспер не только одно из лучших мест для наблюдения за звездами, но и идеальная локация для охоты за северным сиянием. По словам астрофизика Тайлера Бургардта, полярное сияние здесь можно увидеть примерно каждые 10 дней.
В отличие от других заповедников темного неба, таких как Wood Buffalo или Grasslands, где практически нет инфраструктуры, в самом городе Джаспер есть комфортные отели, кафе и удобные точки для наблюдения за небом. Минимальное искусственное освещение, специальные уличные фонари и окружение высоких гор помогают сохранить чистоту ночного неба.
Ночное небо всегда имело глубокое значение для коренных народов Канады. Они использовали звезды как путеводные огни, календарь и даже источник духовных знаний, передает BBC.
Фестива́ль (фр. festival лат. festivus — «праздничный») — массовое празднество, показ (смотр) достижений музыкального, театрального, эстрадного, циркового или киноискусства, а также спортивных достижений.
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