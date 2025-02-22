В Канаде найдено идеальное место для наблюдения за звёздами

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Национальный парк Джаспер, занимающий 11 000 кв. км нетронутой природы в Канаде, считается одним из лучших мест в мире для наблюдения за звездами.

Фото: commons.wikimedia.org by Hox Vaimmbru, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ночь

Здесь минимальное световое загрязнение, а звездное небо поражает своей чистотой.

На закате мягкого октябрьского вечера гости Джаспера уютно устраиваются под одеялами, слушая живую музыку в исполнении Эдмонтонского симфонического оркестра. Над головой раскинулся Млечный Путь, снежные вершины уходят в небеса, а глубокие воды озера Бовер отражают звездное сияние.

Так начинается "Симфония под звездами" — одно из ключевых событий фестиваля темного неба, который пройдет с 17 октября по 2 ноября 2025 года.

В 2025 году фестиваль отметит 15-летие, а его программа обещает быть по-настоящему масштабной:

Световое шоу из 200 дронов;

Лекции ведущих астрономов (ранее гостем был Билл Най);

Сеансы наблюдения за звездами в планетарии;

Экскурсии с телескопами у подножия Jasper SkyTram;

Наблюдение за северным сиянием и уникальная атмосфера Джаспера.

Джаспер не только одно из лучших мест для наблюдения за звездами, но и идеальная локация для охоты за северным сиянием. По словам астрофизика Тайлера Бургардта, полярное сияние здесь можно увидеть примерно каждые 10 дней.

В отличие от других заповедников темного неба, таких как Wood Buffalo или Grasslands, где практически нет инфраструктуры, в самом городе Джаспер есть комфортные отели, кафе и удобные точки для наблюдения за небом. Минимальное искусственное освещение, специальные уличные фонари и окружение высоких гор помогают сохранить чистоту ночного неба.

Ночное небо всегда имело глубокое значение для коренных народов Канады. Они использовали звезды как путеводные огни, календарь и даже источник духовных знаний, передает BBC.

Уточнения

Фестива́ль (фр. festival лат. festivus — «праздничный») — массовое празднество, показ (смотр) достижений музыкального, театрального, эстрадного, циркового или киноискусства, а также спортивных достижений.

