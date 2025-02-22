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Почти как человек: домашний робо-помощник с кровеносной системой и мышцами

1:39
Наука

В Соединенных Штатах был создан инновационный робот с биомеханическими мышцами и полимерным скелетом, состоящим из 206 элементов, имитирующих человеческие кости. Этот андроид, получивший название Clone Alpha, способен выполнять широкий спектр домашних задач: от сервировки стола и перемещения тяжелой мебели до управления бытовой техникой. Его движения настолько естественны, что создают эффект "зловещей долины", заставляя наблюдателей задуматься о границах между человеком и машиной.

Робот приветствует человека
Фото: Wikipedia by Daimler und benz Stiftung, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Робот приветствует человека

Clone Alpha оснащен искусственным мышечным корпусом, работающим на основе гидравлической системы, и специальной насосной системой, заменяющей кровеносную. Разработчики позиционируют его как универсального домашнего помощника, способного запоминать расположение предметов в помещениях и управлять "умным" домом. Кроме того, робот может адаптироваться к новым задачам благодаря встроенным нейросетям и машинному обучению, что позволяет ему совершенствоваться и учиться на протяжении всего срока эксплуатации. Об этом сообщает "Царьград".

Разработчики планируют выпустить ограниченную партию этих роботов — всего 279 экземпляров. Это событие знаменует собой новый этап в развитии робототехники, приближая нас к будущему, о котором ранее можно было только мечтать, читая научно-фантастические романы или смотря фильмы. Удивительно, что мы уже живем в ту эпоху, где границы между фантастикой и реальностью стираются.

Уточнения

Биомеханика — раздел естественных наук, изучающий на основе моделей и методов механики механические свойства живых тканей, отдельных органов, или организма в целом, а также происходящие в них механические явления.

Автор Назар Назаренко
Назар Назаренко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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