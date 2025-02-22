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Гаджет для настоящих путешественников: умные часы, которые не боятся экстрима

1:54
Наука

Технологический гигант Garmin анонсировал принципиально новую линейку защищенных умных часов Instinct 3, которая кардинально меняет представления о многофункциональных гаджетах для активного образа жизни.

Умные часы Garmin Instinct 3
Фото: https://www.garmin.ru/watches/catalog/instinct/instinct-3-50mm-amoled-black/?ysclid=m7g4x7diyr810796450 by Garmin. Обработка - Назаренко Н., https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Умные часы Garmin Instinct 3

Производитель предлагает два типоразмера корпуса - 45 и 50 миллиметров, каждый из которых имеет уникальные характеристики. Принципиальным отличием является возможность выбора дисплея: классический вариант или инновационный AMOLED-экран с яркой цветопередачей и внушительной автономностью до суток.

Для настоящих путешественников и любителей активного отдыха компания подготовила солнечную модификацию, которая способна работать практически от неограниченного источника энергии. При достаточной освещенности устройство может функционировать без традиционной подзарядки. Производитель гарантирует значительно более длительный период эксплуатации по сравнению с предыдущим поколением.

Инженеры Garmin разработали корпус, полностью соответствующий жестким американским военным стандартам MIL–STD–810. Использование полимера с углеродным армированием, металлический безель, защитное стекло и впечатляющая водостойкость до ста метров превращают гаджет в настоящий инструмент выживания.

Функциональность устройства впечатляет:

  • Высокоточная GPS-навигация
  • Бесконтактная платежная система Garmin Pay
  • Мониторинг физической активности
  • Кардиодатчик
  • Расширенный анализ сна
  • Пульсоксиметр
  • Специализированный женский трекер здоровья

Линейка Instinct 3 представлена в различных цветовых решениях - от сдержанных до броских. Стоимость варьируется от 400 до 500 долларов в зависимости от модификации и размера.

Уточнения

Активная матрица на органических светодиодах (AMOLED) — технология создания дисплеев. Технология подразумевает использование органических светодиодов в качестве светоизлучающих элементов и активной матрицы из тонкоплёночных транзисторов для управления светодиодами.

Автор Назар Назаренко
Назар Назаренко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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