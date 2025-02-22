На выставке MWC 2025 состоится показ телефона Xiaomi 15

Будет представлен Xiaomi 15: высокая производительность, отличная камера и быстрая зарядка

На выставке MWC 2025 состоится показ телефона Xiaomi 15. Телефон оснащен 6,36-дюймовым дисплеем с разрешением 1,5K. Об этом пишет Czechia Electronics s.r.o.

Фото: Веб-сайт правительства Китая Лэй Цзюнь

Благодаря встроенному датчику отпечатков пальцев и сертификации он обеспечивает безопасность и долговечность в сложных условиях эксплуатации. Зарядка мощностью 90 Вт (Ватт), которая позволит пополнить заряд аккумулятора емкостью 5400 мАч (миллиампер-час,) за 20 минут, а также есть беспроводная зарядка мощностью 50 Вт. Об этом пишет Czechia Electronics s.r.o. Производительность обеспечивается процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite, который сочетает в себе высокую скорость и энергоэффективность.

HyperOS 2.0 оптимизирует задачи и предоставляет расширенные возможности для работы с приложениями в режиме реального времени. Базовый вариант телефона будет предлагать 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. А флагманский смартфон Xiaomi 15 Ultra ориентирован на любителей фотографий.

Телефон будет оснащен аккумулятором емкостью 5500 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 90 Вт и беспроводной зарядки мощностью 50 Вт. Компания Xiaomi создана китайским предпринимателем Лэй Цзюнем.

Уточнения

Лэй Цзюнь — китайский предприниматель, основатель и генеральный директор компании Xiaomi.

