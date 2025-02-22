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Мрачные перспективы: искусственный интеллект прогнозирует конец человеческой цивилизации

2:01
Наука

В 1973 году был создан мощный суперкомпьютер под названием World One, который стал результатом разработок Римского клуба. Согласно прогнозам этого интеллектуального инструмента, человеческая цивилизация может столкнуться с катастрофическим крахом в период между 2040 и 2050 годами.

Выбросы
Фото: Richard Hurd is licensed under Creative commons-attribution 3.0
Выбросы

Основными факторами, способными привести к такому исходу, являются ухудшение экологической ситуации, прогрессирующее глобальное потепление, рост выбросов парниковых газов и неуклонное увеличение численности населения планеты.

Согласно расчетам, выполненным с помощью машинного интеллекта, к указанному времени уровень загрязнения окружающей среды достигнет критической отметки. Дальнейшее превышение этого предела сделает невозможным существование жизни на Земле.

С учетом текущих тенденций ухудшения экологической ситуации и учащения стихийных бедствий, такой сценарий выглядит весьма правдоподобно. Специалисты подчеркивают, что вполне возможна гибель значительной части людей из-за нехватки качественной питьевой воды, продуктов питания и чистого воздуха. Более того, предполагается, что численность населения может сократиться до уровня, характерного для XIX века, даже при условии реализации программ по сокращению выбросов парниковых газов и контролю за рождаемостью.

Суперкомпьютер World One анализирует огромное количество данных и применяет сложнейшие вычислительные модели. Именно поэтому выводы, к которым он пришел, вызвали серьезное внимание со стороны научного сообщества, и многие эксперты согласились с его диагнозом.

Если же человечеству удастся выжить в условиях глобального кризиса, то мир, без сомнения, претерпит коренные изменения, ставшиеся неизбежными в результате пережитого кризиса.

Уточнения

Суперкомпьютер — специализированная вычислительная машина, значительно превосходящая по своим техническим параметрам и скорости вычислений компьютеры общего пользования.

Автор Назар Назаренко
Назар Назаренко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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