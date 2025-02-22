Новая функция ChatGPT позволяет автоматически устанавливать напоминания и запланировать задачи без необходимости каждый раз вводить их вручную. ChatGPT может помочь управлять задачами. На данный момент функция находится в бета-версии, и ее могут использовать только те, кто оформил платную подписку ChatGPT. Об этом пишет Punto Informatico.
Задачи синхронизируются на всех устройствах и запускаются автоматически, даже если пользователь находится в автономном режиме. После выполнения задачи ChatGPT уведомляет пользователя.
Как можно использовать новые функции? Например, запросить ежедневную справку о погоде, обзор публикаций прессы, а можно попросить присылать мотивационное письмо каждый день.
Виртуальный собеседник — программа, которая может общаться с пользователем. Автоматическое общение с пользователем ведется с помощью текста или голоса.
Обычная сода поможет легко избавиться от сорняков на садовых дорожках. Безопасно, просто и без вредной химии — вот как это работает!