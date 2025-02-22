Новая функция ChatGPT позволяет автоматически устанавливать напоминания и запланировать задачи

Поможет даже самым ленивым: новая функция ChatGPT заставит встать с дивана любого

0:50 Your browser does not support the audio element. Наука

Новая функция ChatGPT позволяет автоматически устанавливать напоминания и запланировать задачи без необходимости каждый раз вводить их вручную. ChatGPT может помочь управлять задачами. На данный момент функция находится в бета-версии, и ее могут использовать только те, кто оформил платную подписку ChatGPT. Об этом пишет Punto Informatico.

Фото: Веб-страница ФГБУ «РФИ Минприроды России» на сайте правительства России Код

Задачи синхронизируются на всех устройствах и запускаются автоматически, даже если пользователь находится в автономном режиме. После выполнения задачи ChatGPT уведомляет пользователя.

Как можно использовать новые функции? Например, запросить ежедневную справку о погоде, обзор публикаций прессы, а можно попросить присылать мотивационное письмо каждый день.

Уточнения

Виртуальный собеседник — программа, которая может общаться с пользователем. Автоматическое общение с пользователем ведется с помощью текста или голоса.

