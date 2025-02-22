Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Урожай на зависть соседям: выращиваем огурцы и зелень в квартире по методу эксперта
Бунт на корабле. Зеленский не заключил сделку с США о полезных ископаемых, — подробности 
Увольнения продолжаются.Трамп снял с должностей несколько генералов
Эти орехи сжигают жир и сохраняют молодость: узнайте, как правильно есть
Грязный утюг – конец одежде? Не спешите выбрасывать, сначала попробуйте это!
Лавровый лист испортит вкус этих блюд! Не повторяйте ошибку
Весна 2025 года избавит гардероб от старых привычек: новый тренд уже покоряет улицы
Пьёте чай в пакетиках? Узнайте, почему это может быть опасно для вашего здоровья
Как распознать проблемы с желудком: сигналы организма, которые заставляют насторожиться

Новая функция ChatGPT позволяет автоматически устанавливать напоминания и запланировать задачи

Поможет даже самым ленивым: новая функция ChatGPT заставит встать с дивана любого
0:50
Наука

Новая функция ChatGPT позволяет автоматически устанавливать напоминания и запланировать задачи без необходимости каждый раз вводить их вручную.  ChatGPT может помочь управлять задачами. На данный момент функция находится в бета-версии, и ее могут использовать только те, кто оформил платную подписку ChatGPT. Об этом пишет Punto Informatico.

Код
Фото: Веб-страница ФГБУ «РФИ Минприроды России» на сайте правительства России
Код

Задачи синхронизируются на всех устройствах и запускаются автоматически, даже если пользователь находится в автономном режиме. После выполнения задачи ChatGPT уведомляет пользователя.

Как можно использовать новые функции? Например, запросить ежедневную справку о погоде, обзор публикаций прессы, а можно попросить присылать мотивационное письмо каждый день.

Уточнения

Виртуальный собеседник — программа, которая может общаться с пользователем. Автоматическое общение с пользователем ведется с помощью текста или голоса.

Автор Даниил Штуль
Даниил Штуль — корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Ваш телефон больше не ваш: три тревожных признака, что он под контролем хакеров
Наука и техника
Ваш телефон больше не ваш: три тревожных признака, что он под контролем хакеров Аудио 
Поливаю чеснок и лук этим раствором, и урожай радует каждый год
Садоводство, цветоводство
Поливаю чеснок и лук этим раствором, и урожай радует каждый год Аудио 
Почему семена чиа должны быть на вашей кухне: польза и рецепты
Еда и рецепты
Почему семена чиа должны быть на вашей кухне: польза и рецепты Аудио 
Популярное
Посыпьте тропинки в саду этим средством — сорняки исчезнут без остатка

Обычная сода поможет легко избавиться от сорняков на садовых дорожках. Безопасно, просто и без вредной химии — вот как это работает!

Посыпьте тропинки в саду этим средством — сорняки исчезнут без остатка
Короткое замыкание обеспечено: нельзя ставить микроволновку в эти популярные на кухне места
Короткое замыкание обеспечено: нельзя ставить микроволновку в эти популярные на кухне места
Строили аэропорт, а нашли древнюю цивилизацию — кто знал, что под землёй скрывается город
Гениальный трюк для похудения: его предложил британский психолог
Британский зонтик для Украины оказался дырявым: у истребителей Typhoon нашли слабое место Дмитрий Плотников Зеленский скоро покинет Украину. Но отпустит ли Украину НАТО? Любовь Степушова Миллионы смертей и любовь к детям: шокирующие факты о бельгийском короле Леопольде II Сергей Лебедев
Моя жена гений: она вывела список продуктов, после которых ужин — удовольствие, а утро — легкость
Зачем мыть окна, если через два дня они снова грязные? Хитрость, которая продлит их чистоту
Прощай, классический тренч: новый тренд в 2025 году — автомобильное пальто
Прощай, классический тренч: новый тренд в 2025 году — автомобильное пальто
Последние материалы
Урожай на зависть соседям: выращиваем огурцы и зелень в квартире по методу эксперта
Бунт на корабле. Зеленский не заключил сделку с США о полезных ископаемых, — подробности 
Увольнения продолжаются.Трамп снял с должностей несколько генералов
Эти орехи сжигают жир и сохраняют молодость: узнайте, как правильно есть
Грязный утюг – конец одежде? Не спешите выбрасывать, сначала попробуйте это!
Лавровый лист испортит вкус этих блюд! Не повторяйте ошибку
Весна 2025 года избавит гардероб от старых привычек: новый тренд уже покоряет улицы
Пьёте чай в пакетиках? Узнайте, почему это может быть опасно для вашего здоровья
Как распознать проблемы с желудком: сигналы организма, которые заставляют насторожиться
Всего один тренажёр: прокачайте грудь, плечи, спину и ягодицы без сложных программ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.