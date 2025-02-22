Разработан новый натрий-ионный аккумулятор, он держит заряд дольше

Исследователи из Принстонского университета разработали натрий-ионный аккумулятор, в котором используется новый органический катодный материал. Он показал замечательные энергетические характеристики.
Инновационная технология имеет большое влияние на развитие техники, включая электромобили, центры обработки данных и системы возобновляемой энергии. Об этом пишет Interesting Engineering.
Эта разработка устраняет ограничения, связанные с современными технологиями хранения энергии. Литий-ионные батареи, хотя и широко используются, используют литий — ресурс с ограниченной доступностью. Натрий-ионные батареи предлагают более устойчивое и доступное решение. Натрий широко распространен и широко доступен, что снижает зависимость от дефицитных ресурсов. Стоимость производства такого аккумулятора значительно ниже чем литий-ионной батареи.
Натрий-ионный аккумулятор — тип электрического аккумулятора, который имеет близкие к литий-ионному аккумулятору энергетические характеристики, но стоимость применяемых в нём материалов значительно ниже.
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