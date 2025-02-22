Разработан новый натрий-ионный аккумулятор, он держит заряд дольше

Заряд будет держаться дольше: разработан новый натрий-ионный аккумулятор

1:00 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи из Принстонского университета разработали натрий-ионный аккумулятор, в котором используется новый органический катодный материал. Он показал замечательные энергетические характеристики.

Фото: Веб-сайт МГУ Разработка натрий-ионных батарей

Инновационная технология имеет большое влияние на развитие техники, включая электромобили, центры обработки данных и системы возобновляемой энергии. Об этом пишет Interesting Engineering.

Эта разработка устраняет ограничения, связанные с современными технологиями хранения энергии. Литий-ионные батареи, хотя и широко используются, используют литий — ресурс с ограниченной доступностью. Натрий-ионные батареи предлагают более устойчивое и доступное решение. Натрий широко распространен и широко доступен, что снижает зависимость от дефицитных ресурсов. Стоимость производства такого аккумулятора значительно ниже чем литий-ионной батареи.

Уточнения

Натрий-ионный аккумулятор — тип электрического аккумулятора, который имеет близкие к литий-ионному аккумулятору энергетические характеристики, но стоимость применяемых в нём материалов значительно ниже.

