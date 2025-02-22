Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кредитное прощение: Ситибанк уведомил клиентов из России о списании долгов
Почва решает всё: хотите рассаду, которая не падает в обморок при первой пересадке? Вот что делать
Может ли Бриджит Джонс удивить сегодняшнего зрителя спустя 24 года после выхода первого фильма?
Поможет даже самым ленивым: новая функция ChatGPT заставит встать с дивана любого
Урожай на зависть соседям: выращиваем огурцы и зелень в квартире по методу эксперта
Бунт на корабле. Зеленский не заключил сделку с США о полезных ископаемых, — подробности 
Увольнения продолжаются.Трамп снял с должностей несколько генералов
Эти орехи сжигают жир и сохраняют молодость: узнайте, как правильно есть
Грязный утюг – конец одежде? Не спешите выбрасывать, сначала попробуйте это!

Разработан новый натрий-ионный аккумулятор, он держит заряд дольше

Заряд будет держаться дольше: разработан новый натрий-ионный аккумулятор
1:00
Наука

Исследователи из Принстонского университета разработали натрий-ионный аккумулятор, в котором используется новый органический катодный материал. Он показал замечательные энергетические характеристики.

Разработка натрий-ионных батарей
Фото: Веб-сайт МГУ
Разработка натрий-ионных батарей

Инновационная технология имеет большое влияние на развитие техники, включая электромобили, центры обработки данных и системы возобновляемой энергии. Об этом пишет Interesting Engineering.

Эта разработка устраняет ограничения, связанные с современными технологиями хранения энергии. Литий-ионные батареи, хотя и широко используются, используют литий — ресурс с ограниченной доступностью. Натрий-ионные батареи предлагают более устойчивое и доступное решение. Натрий широко распространен и широко доступен, что снижает зависимость от дефицитных ресурсов. Стоимость производства такого аккумулятора значительно ниже чем литий-ионной батареи.

Уточнения

Натрий-ионный аккумулятор — тип электрического аккумулятора, который имеет близкие к литий-ионному аккумулятору энергетические характеристики, но стоимость применяемых в нём материалов значительно ниже.

Автор Даниил Штуль
Даниил Штуль — корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Короткое замыкание обеспечено: нельзя ставить микроволновку в эти популярные на кухне места
Недвижимость
Короткое замыкание обеспечено: нельзя ставить микроволновку в эти популярные на кухне места Аудио 
Когда холодильник почти пуст, но хочется чего-то горячего — этот суп спасёт
Еда и рецепты
Когда холодильник почти пуст, но хочется чего-то горячего — этот суп спасёт Аудио 
Миллионы астероидов могут таиться во тьме. Есть ли угроза?
Наука и техника
Миллионы астероидов могут таиться во тьме. Есть ли угроза? Аудио 
Популярное
Посыпьте тропинки в саду этим средством — сорняки исчезнут без остатка

Обычная сода поможет легко избавиться от сорняков на садовых дорожках. Безопасно, просто и без вредной химии — вот как это работает!

Посыпьте тропинки в саду этим средством — сорняки исчезнут без остатка
Короткое замыкание обеспечено: нельзя ставить микроволновку в эти популярные на кухне места
Короткое замыкание обеспечено: нельзя ставить микроволновку в эти популярные на кухне места
Строили аэропорт, а нашли древнюю цивилизацию — кто знал, что под землёй скрывается город
Гениальный трюк для похудения: его предложил британский психолог
Британский зонтик для Украины оказался дырявым: у истребителей Typhoon нашли слабое место Дмитрий Плотников Зеленский скоро покинет Украину. Но отпустит ли Украину НАТО? Любовь Степушова Миллионы смертей и любовь к детям: шокирующие факты о бельгийском короле Леопольде II Сергей Лебедев
Моя жена гений: она вывела список продуктов, после которых ужин — удовольствие, а утро — легкость
Зачем мыть окна, если через два дня они снова грязные? Хитрость, которая продлит их чистоту
Прощай, классический тренч: новый тренд в 2025 году — автомобильное пальто
Прощай, классический тренч: новый тренд в 2025 году — автомобильное пальто
Последние материалы
Поможет даже самым ленивым: новая функция ChatGPT заставит встать с дивана любого
Урожай на зависть соседям: выращиваем огурцы и зелень в квартире по методу эксперта
Бунт на корабле. Зеленский не заключил сделку с США о полезных ископаемых, — подробности 
Увольнения продолжаются.Трамп снял с должностей несколько генералов
Эти орехи сжигают жир и сохраняют молодость: узнайте, как правильно есть
Грязный утюг – конец одежде? Не спешите выбрасывать, сначала попробуйте это!
Лавровый лист испортит вкус этих блюд! Не повторяйте ошибку
Весна 2025 года избавит гардероб от старых привычек: новый тренд уже покоряет улицы
Пьёте чай в пакетиках? Узнайте, почему это может быть опасно для вашего здоровья
Как распознать проблемы с желудком: сигналы организма, которые заставляют насторожиться
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.