Телескопы продолжают улавливать загадочные сигналы. Долгое время было неясно их происхождение

Телескопы улавливают загадочные сигналы: ученые разгадали тайну

1:22 Your browser does not support the audio element. Наука

Телескопы фиксируют загадочные сигналы. Долгое время было неясно их происхождение, но теперь ученые нашли ответ.

Фото: Веб-сайт НАСА Галактика Андромеды

Оказалось, что большинство зафиксированных сигналов не из далекого космоса. Хотя некоторым из них миллиарды лет, большинство из них происходят от тысяч спутников, вращающихся вокруг Земли. И это не считая тех, которые поступают с многочисленных устройств, в частности смартфонов. Такая множественность имеет неприятные последствия для телескопов, исследующих Вселенную, поскольку она осложняет сбор данных.

Компания Murchison Widefield Array (MWA) в Австралии посчитала, что нашла безопасное место. Однако на протяжении 5 лет 4096 антенн принимали сигналы, которых быть не должно, и на то была веская причина: это телевизионные сигналы. Телевизионные сигналы транслировались австралийским каналом № 7 за пределами зоны тишины, а затем отражались самолетом, регулярно пролетающим на высоте 11,7 км. Об этом пишет портал PhonAndroid.

Проблема в том, что телескопы наблюдают вселенную как единое целое. Следовательно, затруднительно сориентировать телескопы таким образом, чтобы избежать такого рода помех.

Уточнения

Телескоп — прибор, с помощью которого можно наблюдать отдалённые объекты путём сбора электромагнитного излучения.



