Телескопы продолжают улавливать загадочные сигналы. Долгое время было неясно их происхождение

Телескопы фиксируют загадочные сигналы. Долгое время было неясно их происхождение, но теперь ученые нашли ответ.
Оказалось, что большинство зафиксированных сигналов не из далекого космоса. Хотя некоторым из них миллиарды лет, большинство из них происходят от тысяч спутников, вращающихся вокруг Земли. И это не считая тех, которые поступают с многочисленных устройств, в частности смартфонов. Такая множественность имеет неприятные последствия для телескопов, исследующих Вселенную, поскольку она осложняет сбор данных.
Компания Murchison Widefield Array (MWA) в Австралии посчитала, что нашла безопасное место. Однако на протяжении 5 лет 4096 антенн принимали сигналы, которых быть не должно, и на то была веская причина: это телевизионные сигналы. Телевизионные сигналы транслировались австралийским каналом № 7 за пределами зоны тишины, а затем отражались самолетом, регулярно пролетающим на высоте 11,7 км. Об этом пишет портал PhonAndroid.
Проблема в том, что телескопы наблюдают вселенную как единое целое. Следовательно, затруднительно сориентировать телескопы таким образом, чтобы избежать такого рода помех.
Телескоп — прибор, с помощью которого можно наблюдать отдалённые объекты путём сбора электромагнитного излучения.
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