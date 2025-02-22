Рыба Судного дня замечена у тихоокеанского побережья Мексики

В Южной Нижней Калифорнии, у тихоокеанского побережья Мексики, в этом месяце сняли на видео неуловимую рыбу-веслоноса.
Она известна как "рыба Судного дня" из-за её репутации предвестника катастроф.
Группа людей заметила эту рыбу, плавающую у берега, в начале февраля.
У веслоноса тонкое тело, напоминающее угря, однако живых представителей этого вида редко видят. С 1901 года вдоль побережья Калифорнии зарегистрировано лишь около 20 наблюдений рыбы-веслоноса. Один из них произошел совсем недавно, когда рыба выбросилась на берег в ноябре.
В японской мифологии веслоносы считаются предвестниками бедствий и сигнализируют о землетрясениях, но исследователи из Японии опровергли эту связь в 2019 году.
Обычно рыба-веслонос обитает на глубине около 200 метров, но её находили и на глубинах до 1000 метров, пишет nytimes.
Судный день (День суда) — в эсхатологии авраамических религий — последний день существования мира, когда над людьми с целью выявления праведников и грешников Богом будет совершён последний страшный суд. В переносном смысле — конец света.
Обычная сода поможет легко избавиться от сорняков на садовых дорожках. Безопасно, просто и без вредной химии — вот как это работает!