Рыба Судного дня замечена у тихоокеанского побережья Мексики

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В Южной Нижней Калифорнии, у тихоокеанского побережья Мексики, в этом месяце сняли на видео неуловимую рыбу-веслоноса.

Фото: Wikimedia Commons by Jerry Reid, U.S. Fish and Wildlife Service, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ подводный мир

Она известна как "рыба Судного дня" из-за её репутации предвестника катастроф.

Группа людей заметила эту рыбу, плавающую у берега, в начале февраля.

У веслоноса тонкое тело, напоминающее угря, однако живых представителей этого вида редко видят. С 1901 года вдоль побережья Калифорнии зарегистрировано лишь около 20 наблюдений рыбы-веслоноса. Один из них произошел совсем недавно, когда рыба выбросилась на берег в ноябре.

В японской мифологии веслоносы считаются предвестниками бедствий и сигнализируют о землетрясениях, но исследователи из Японии опровергли эту связь в 2019 году.

Обычно рыба-веслонос обитает на глубине около 200 метров, но её находили и на глубинах до 1000 метров, пишет nytimes.

Уточнения

Судный день (День суда) — в эсхатологии авраамических религий — последний день существования мира, когда над людьми с целью выявления праведников и грешников Богом будет совершён последний страшный суд. В переносном смысле — конец света.

