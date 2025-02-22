Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
От нас скрывают правду: что на самом деле происходит с пляжами Анапы
Нельзя забирать котёнка раньше двух месяцев: секрет воспитания
Секрет идеального пищеварения: этот напиток стоит пить каждый день
Сорняки как кладезь: как превратить нежелательные растения в полезное удобрение
Завтрак, который поднимет настроение: тыквенные оладьи с апельсином
Хлеб в России подорожает: как производители объясняют рост цен
Один неверный жест — и кошка перестанет вам доверять! Узнайте, чего нельзя делать
Кастомизация или штраф? Эти изменения конструкции могут обойтись вам дорого
Врачи удивили: вот сколько шагов нужно делать на самом деле для здоровья — цифры вас поразят

Рыба Судного дня замечена у тихоокеанского побережья Мексики

1:04
Наука

В Южной Нижней Калифорнии, у тихоокеанского побережья Мексики, в этом месяце сняли на видео неуловимую рыбу-веслоноса.

подводный мир
Фото: Wikimedia Commons by Jerry Reid, U.S. Fish and Wildlife Service, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
подводный мир

Она известна как "рыба Судного дня" из-за её репутации предвестника катастроф.

Группа людей заметила эту рыбу, плавающую у берега, в начале февраля.

У веслоноса тонкое тело, напоминающее угря, однако живых представителей этого вида редко видят. С 1901 года вдоль побережья Калифорнии зарегистрировано лишь около 20 наблюдений рыбы-веслоноса. Один из них произошел совсем недавно, когда рыба выбросилась на берег в ноябре.

В японской мифологии веслоносы считаются предвестниками бедствий и сигнализируют о землетрясениях, но исследователи из Японии опровергли эту связь в 2019 году.

Обычно рыба-веслонос обитает на глубине около 200 метров, но её находили и на глубинах до 1000 метров, пишет nytimes.

Уточнения

Судный день (День суда) — в эсхатологии авраамических религий — последний день существования мира, когда над людьми с целью выявления праведников и грешников Богом будет совершён последний страшный суд. В переносном смысле — конец света.

 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Короткое замыкание обеспечено: нельзя ставить микроволновку в эти популярные на кухне места
Недвижимость
Короткое замыкание обеспечено: нельзя ставить микроволновку в эти популярные на кухне места Аудио 
Зачем мыть окна, если через два дня они снова грязные? Хитрость, которая продлит их чистоту
Недвижимость
Зачем мыть окна, если через два дня они снова грязные? Хитрость, которая продлит их чистоту Аудио 
Этот зверь исчез на 70 лет, но теперь вернулся — люди не готовы к последствиям
Домашние животные
Этот зверь исчез на 70 лет, но теперь вернулся — люди не готовы к последствиям Аудио 
Популярное
Посыпьте тропинки в саду этим средством — сорняки исчезнут без остатка

Обычная сода поможет легко избавиться от сорняков на садовых дорожках. Безопасно, просто и без вредной химии — вот как это работает!

Посыпьте тропинки в саду этим средством — сорняки исчезнут без остатка
Строили аэропорт, а нашли древнюю цивилизацию — кто знал, что под землёй скрывается город
Строили аэропорт, а нашли древнюю цивилизацию — кто знал, что под землёй скрывается город
Прощай, классический тренч: новый тренд в 2025 году — автомобильное пальто
Новые правила дорожного движения: красная разметка, строгие штрафы и неожиданные ловушки для водителей
Ни ОСАГО, ни денег: как выбить компенсацию из виновника ДТП — пошаговая инструкция Дмитрий Плотников Зеленский скоро покинет Украину. Но отпустит ли Украину НАТО? Любовь Степушова Миллионы смертей и любовь к детям: шокирующие факты о бельгийском короле Леопольде II Сергей Лебедев
Гениальный трюк для похудения: его предложил британский психолог
Зачем мыть окна, если через два дня они снова грязные? Хитрость, которая продлит их чистоту
Как приготовить мягкий и воздушный медовик без раскатывания коржей
Как приготовить мягкий и воздушный медовик без раскатывания коржей
Последние материалы
От нас скрывают правду: что на самом деле происходит с пляжами Анапы
Нельзя забирать котёнка раньше двух месяцев: секрет воспитания
Секрет идеального пищеварения: этот напиток стоит пить каждый день
Сорняки как кладезь: как превратить нежелательные растения в полезное удобрение
Завтрак, который поднимет настроение: тыквенные оладьи с апельсином
Хлеб в России подорожает: как производители объясняют рост цен
Один неверный жест — и кошка перестанет вам доверять! Узнайте, чего нельзя делать
Кастомизация или штраф? Эти изменения конструкции могут обойтись вам дорого
Врачи удивили: вот сколько шагов нужно делать на самом деле для здоровья — цифры вас поразят
Опасный тренд на переливание косметических тестеров: не только вред для здоровья, но и проблемы с законом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.