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Мост между мирами: это вещество может объяснить опыт клинической смерти

1:49
Наука

В греческой мифологии Χарон был лодочником, который перевозил души умерших по реке Ахерон в мир мертвых.

Мозг
Фото: commons.wikimedia.org by MissLunaRose12, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Мозг

Однако группа исследователей из Имперского колледжа Лондона предположила, что миф о лодочнике может иметь основание, так как психоделическое вещество DMT (N,N-дипентаминовая кислота) может сыграть роль в переходе души в загробную жизнь.

DMT — это вещество, обнаруженное в растениях, животных, и, возможно, содержится в человеческом мозге. При приеме DMT возникают сильные галлюцинации, и исследования показывают, что оно может быть связано с яркими переживаниями, которые происходят при клинической смерти (NDE). Множество выживших после NDE сообщают о встречах с умершими близкими или о видениях рая.

Исследователи нашли схожесть между переживаниями NDE и эффектами DMT, что позволяет предположить, что человеческий мозг может выделять это вещество в моменты, близкие к смерти.

Профессор психологии Дэвид Люк отметил, что есть свидетельства того, что DMT вырабатывается в больших количествах в условиях смерти, хотя это пока подтверждено лишь на животных. Эксперименты с крысами показали, что их мозг выделяет DMT перед смертью, но упоминается, что у людей могут быть отличия в производстве нейромедиаторов.

Необходимы дополнительные исследования, чтобы подтвердить, что галлюцинации перед смертью действительно связаны с DMT. Исследователи Имперского колледжа провели эксперимент, сравнив состояния при использовании DMT и NDE у участников, и отметили поразительное сходство между этими состояниями, что требует дальнейшего изучения, пишет naftemporiki.

Уточнения

Клини́ческая смерть — терминальное состояние организма, при котором отсутствуют дыхание и сердцебиение, угасают функции нервной системы, но сохраняются обменные процессы в тканях и возможно восстановление жизненных функций .

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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