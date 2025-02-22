Гумы от китайской Unitree: роботы H1 и G1 исчезли со складов за считанные часы

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Китайская компания Unitree запустила в продажу две модели гуманоидов — H1 и G1, доступные как для промышленности, так и для частных лиц.

Фото: Wikipedia by Daimler und benz Stiftung, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Робот приветствует человека

Это стало первой массовой распродажей гуманоидных роботов, и вскоре после их появления на сайте JD. com все запасы оказались распроданы.

Модель G1 была оценена в 99 000 юаней (около 13 000 евро), а модель H1 — в 650 000 юаней (примерно 86 000 евро). Доставка роботов занимает от 45 до 60 дней. Основное применение гуманоидов заключается в помощи по дому, что особенно актуально в свете старения населения Китая, 22% которого старше 60 лет.

На китайском рынке наблюдается рост интереса к гуманоидной робототехнике, и с 2025 года ожидается ежегодный рост на 50%. В стране уже существует 60 компаний, занимающихся производством таких роботов, что подтверждает её лидирующие позиции в этой сфере на мировом уровне, пишет bfmtv.

Уточнения

Прода́жа — бизнес-понятие, описывающее практически любую коммерческую деятельность, бизнес вообще.

