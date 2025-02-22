Гумы от китайской Unitree: роботы H1 и G1 исчезли со складов за считанные часы

Китайская компания Unitree запустила в продажу две модели гуманоидов — H1 и G1, доступные как для промышленности, так и для частных лиц.
Это стало первой массовой распродажей гуманоидных роботов, и вскоре после их появления на сайте JD. com все запасы оказались распроданы.
Модель G1 была оценена в 99 000 юаней (около 13 000 евро), а модель H1 — в 650 000 юаней (примерно 86 000 евро). Доставка роботов занимает от 45 до 60 дней. Основное применение гуманоидов заключается в помощи по дому, что особенно актуально в свете старения населения Китая, 22% которого старше 60 лет.
На китайском рынке наблюдается рост интереса к гуманоидной робототехнике, и с 2025 года ожидается ежегодный рост на 50%. В стране уже существует 60 компаний, занимающихся производством таких роботов, что подтверждает её лидирующие позиции в этой сфере на мировом уровне, пишет bfmtv.
Прода́жа — бизнес-понятие, описывающее практически любую коммерческую деятельность, бизнес вообще.
Обычная сода поможет легко избавиться от сорняков на садовых дорожках. Безопасно, просто и без вредной химии — вот как это работает!