Новые горизонты для SpaceX: ракета Falcon 9 совершает уникальную посадку

1:31 Your browser does not support the audio element. Наука

Впервые в своей истории ракета SpaceX Falcon 9 совершила посадку в другой стране, что стало важным событием в аэрокосмической отрасли.

Фото: commons.wikimedia.org by U.S. Space Force photo by Joshua Conti, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Falcon 9 — многоразовая тяжёлая ракета орбитального класса,

18 февраля ракета была запущена с мыса Канаверал (штат Флорида, США) для выведения новых спутников на орбиту в рамках Starlink.

Хотя за год уже состоялось почти двадцать запусков Falcon 9, большинство из которых было связано с интернет-услугами, этот запуск стал уникальным. Вице-президент SpaceX Кико Дончев отметил, что это первый случай, когда ракета взлетает в одной стране и приземляется в другой. Однако посадка произошла не на суше, а на океанской барже у берегов Багам, находящихся в 500 км от места старта.

Несмотря на относительную близость, SpaceX отметила это событие как значимое. Также подчеркивается, что такой выбор места посадки (Багамские острова) продиктован оперативными соображениями, позволяя максимизировать характеристики ракеты и выбирать оптимальные курсы для запуска дополнительных спутников и пилотируемых полетов на полярные орбиты.

SpaceX также указала на преимущества данной стратегии в условиях зимних погодных явлений, что позволит поддерживать высокий темп запусков. В 2025 году ожидается до 180 запусков Falcon 9, пишет numerama.

Уточнения

Бага́мские Острова́ — государство на одноимённых островах, к северу от Карибского моря и Кубы, к юго-востоку от полуострова Флорида.



