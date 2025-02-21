Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Простая привычка после еды спасёт от высокого сахара в крови
Конец эпохи: США перестали быть ядром глобалистов
Женское здоровье под угрозой: какой анализ может спасти жизнь после 25 лет
Так вкусно, что забудете про бутерброды: готовим брускетту с итальянским шиком
Приготовьте домашнее удобрение для перцев: просто и эффективно
Три главных страха кошек и как с ними бороться
Перевозка этих вещей может превратить обычную поездку в криминальную историю
Карина Кросс разорвала отношения с возлюбленным
Сохраняем себя в отношениях: важность личного пространства для счастья

Новые горизонты для SpaceX: ракета Falcon 9 совершает уникальную посадку

1:31
Наука

Впервые в своей истории ракета SpaceX Falcon 9 совершила посадку в другой стране, что стало важным событием в аэрокосмической отрасли.

Falcon 9 — многоразовая тяжёлая ракета орбитального класса,
Фото: commons.wikimedia.org by U.S. Space Force photo by Joshua Conti, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Falcon 9 — многоразовая тяжёлая ракета орбитального класса,

18 февраля ракета была запущена с мыса Канаверал (штат Флорида, США) для выведения новых спутников на орбиту в рамках Starlink.

Хотя за год уже состоялось почти двадцать запусков Falcon 9, большинство из которых было связано с интернет-услугами, этот запуск стал уникальным. Вице-президент SpaceX Кико Дончев отметил, что это первый случай, когда ракета взлетает в одной стране и приземляется в другой. Однако посадка произошла не на суше, а на океанской барже у берегов Багам, находящихся в 500 км от места старта.

Несмотря на относительную близость, SpaceX отметила это событие как значимое. Также  подчеркивается, что такой выбор места посадки (Багамские острова) продиктован оперативными соображениями, позволяя максимизировать характеристики ракеты и выбирать оптимальные курсы для запуска дополнительных спутников и пилотируемых полетов на полярные орбиты. 

SpaceX также указала на преимущества данной стратегии в условиях зимних погодных явлений, что позволит поддерживать высокий темп запусков. В 2025 году ожидается до 180 запусков Falcon 9, пишет numerama.

Уточнения

Бага́мские Острова́ — государство на одноимённых островах, к северу от Карибского моря и Кубы, к юго-востоку от полуострова Флорида.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Мыши начали говорить после генетического эксперимента — похоже, мы близко к разгадке тайны речи
Наука и техника
Мыши начали говорить после генетического эксперимента — похоже, мы близко к разгадке тайны речи Аудио 
Диетологи в восторге: эта специя борется с воспалением и продлевает молодость
Еда и рецепты
Диетологи в восторге: эта специя борется с воспалением и продлевает молодость Аудио 
Миллионы астероидов могут таиться во тьме. Есть ли угроза?
Наука и техника
Миллионы астероидов могут таиться во тьме. Есть ли угроза? Аудио 
Популярное
Посыпьте тропинки в саду этим средством — сорняки исчезнут без остатка

Обычная сода поможет легко избавиться от сорняков на садовых дорожках. Безопасно, просто и без вредной химии — вот как это работает!

Посыпьте тропинки в саду этим средством — сорняки исчезнут без остатка
Строили аэропорт, а нашли древнюю цивилизацию — кто знал, что под землёй скрывается город
Строили аэропорт, а нашли древнюю цивилизацию — кто знал, что под землёй скрывается город
Прощай, классический тренч: новый тренд в 2025 году — автомобильное пальто
Новые правила дорожного движения: красная разметка, строгие штрафы и неожиданные ловушки для водителей
Ни ОСАГО, ни денег: как выбить компенсацию из виновника ДТП — пошаговая инструкция Дмитрий Плотников Зеленский скоро покинет Украину. Но отпустит ли Украину НАТО? Любовь Степушова Миллионы смертей и любовь к детям: шокирующие факты о бельгийском короле Леопольде II Сергей Лебедев
Гениальный трюк для похудения: его предложил британский психолог
Зачем мыть окна, если через два дня они снова грязные? Хитрость, которая продлит их чистоту
Как приготовить мягкий и воздушный медовик без раскатывания коржей
Как приготовить мягкий и воздушный медовик без раскатывания коржей
Последние материалы
Простая привычка после еды спасёт от высокого сахара в крови
В Дании заявили о планах увеличить траты на оборону из-за России
Конец эпохи: США перестали быть ядром глобалистов
Женское здоровье под угрозой: какой анализ может спасти жизнь после 25 лет
Так вкусно, что забудете про бутерброды: готовим брускетту с итальянским шиком
Приготовьте домашнее удобрение для перцев: просто и эффективно
Три главных страха кошек и как с ними бороться
Перевозка этих вещей может превратить обычную поездку в криминальную историю
Карина Кросс разорвала отношения с возлюбленным
Сохраняем себя в отношениях: важность личного пространства для счастья
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.