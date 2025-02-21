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Революция в математике: две школьницы изменили подход к теореме Пифагора

1:48
Наука

Две американские девочки-подростки Некия Джексон и Калсея Джонсон сделали удивительное открытие в области математики, предложив новый подход к решению теоремы Пифагора, которая была сформулирована более 2000 лет назад.

Перечитывая учебник
Фото: commons.wikimedia.org by Bakanovtomsk, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Перечитывая учебник

Эта теорема является основой евклидовой геометрии и используется для вычисления длины гипотенузы прямоугольного треугольника.

В 2022 году школьницы представили свое доказательство, основанное исключительно на тригонометрии, что до этого считалось невозможным. Вместо того чтобы полагаться на теорему Пифагора, они использовали базовые геометрические принципы, такие как свойства углов и пропорций, что позволило избежать круговых доводов.

Некия Джексон и Калсея Джонсон построили прямоугольные треугольники и другие фигуры, определив тригонометрические функции (синус и косинус) на основе свойств углов. Используя тригонометрические тождества, они упростили отношения и пришли к уравнению теоремы Пифагора: a² + b² = c², не упомянув саму теорему в процессе доказательства.

После четырех лет исследований, в марте 2023 года, на ежегодной конференции Математической ассоциации Америки, их работы были признаны научным сообществом опубликованы в журнале American Mathematical Monthly.

Девочки надеются, что их работа вдохновит молодежь: даже студенты могут внести значительный вклад в науку.

Некия и Калсея подчеркивают, что математика — живая наука, в которой всегда есть место новым открытиям, даже в древних темах, таких как теорема Пифагора, пишет science-et-vie.

Уточнения

Пифаго́р Са́мосский (др.-греч. Πυθαγόρας ὁ Σάμιος, лат. Pythagoras; около 570—490 годов до н. э.) — древнегреческий философ, математик, теоретик музыки и мистик, создатель религиозно-философской школы пифагорейцев.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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