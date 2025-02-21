Первого человекоподобного робота с биомеханическими мышцами создали в США

Робот Clone Alpha, которого создали в США, оснащен искусственными мышцами. Они сокращаются благодаря давлению воды, полимерным скелетом, состоящим из 206 "костей" и гидравлической "сосудистой системой", которая работает от насоса.

Фото: commons.wikimedia.org by Adrian Baer, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Робот

Разработчики заявили, что создали его для помощи по дому. Этот андроид умеет:

Запоминать где лежали вещи, и после уборки раскладывать их по местам;

Управлять системой "умный дом";

Сервировать обеденный стол;

Перемещать тяжелую мебель;

Включать и выключать бытовую технику.

Кроме того, Clone Alpha постоянно обучается с помощью нейросетей разным сценариям. Компания собирается выпустить ограниченную серию из 279 таких помощников по дому.

Уточнения

Андро́ид (от греч. ἀνήρ, ανδρός — «человек, мужчина» и суффикса -oid — «подобие; человекоподобный, антропоморфный») — робот-гуманоид или синтетический организм, предназначенный для того, чтобы выглядеть и действовать наподобие человека.

