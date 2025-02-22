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Австралийское чудо: новый риф превзошёл Эмпайр-стейт-билдинг

2:00
Наука

У берегов Австралии обнаружен гигантский риф, возвышающийся на 500 метров над морским дном, что превышает высоту таких знаменитых сооружений, как Эмпайр-Стейт-билдинг и башни-близнецы Петронас.

подводный риф
Фото: Wikimedia Commons by Jerry Reid, U.S. Fish and Wildlife Service, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
подводный риф

Это поразительное открытие сделали учёные с борта исследовательского судна "Фалькор" в районе Северного Квинсленда. Подобные открытия случаются крайне редко, и этот риф стал первым подобным объектом, обнаруженным за последние 120 лет.

Исследовательская группа наткнулась на впечатляющее сооружение совершенно случайно в ходе картографирования северной части Большого барьерного рифа. Для его более детального изучения был задействован подводный робот SuBastian, оснащённый камерами высокого разрешения и современными сенсорами. Робот запечатлел уникальные ландшафты рифа, а также его богатую морскую флору и фауну.

Трансляция с погружения робота шла в прямом эфире, что позволило широкой публике увидеть открытие своими глазами и подчеркнуло значимость подобных глубоководных исследований. Размеры рифа также поражают: его основание протянулось на 1,5 километра, а самая мелкая точка находится на глубине около 40 метров под поверхностью моря.

Этот новый риф — часть комплекса из восьми крупных возвышений, расположенных в данном регионе. Один из них, расположенный у острова Рейн, играет важнейшую роль в жизни зелёных черепах, так как является их основным местом для нереста.

Доктор Робин Биман выразил своё удивление таким значительным открытием и подчеркнул важность создания детальной трёхмерной карты рифа. Венди Шмидт, в свою очередь, указала на то, что до сих пор наши знания об океане были сильно ограничены, и подобные открытия помогают расширить наше понимание мира под водой.

Уточнения

Эмпайр-стейт-билдинг (англ. Empire State Building) — 102-этажный офисный небоскрёб, расположенный в Нью-Йорке на острове Манхэттен, на Пятой авеню между Западными 33-й и 34-й улицами.

PETRONAS (сокращенно от Petroliam Nasional Berhad), ПЕТРОНАС — малайзийская нефтегазовая компания. Головной офис компании находится в башнях Петронас, которые являются самыми высокими башнями-близнецами в мире с 1998 года.

Кви́нсленд (англ. Queensland, дословно — Земля Королевы) — штат на северо-востоке материковой части Австралии.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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