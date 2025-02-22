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Санторини трясёт: учёные раскрыли, к чему готовиться жителям и туристам

1:52
Наука

Греческие учёные Димитрис Папаниколау и Костас Папазачос проанализировали необычно высокую сейсмическую активность, наблюдаемую на острове Санторини в последнее время. Они отметили, что серия землетрясений может продолжаться месяцами, сопровождаясь периодами спадов и возобновлений.

Санторини, Греция
Фото: Wikimedia Commons by Michelle Maria, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Санторини, Греция

Исследователи пришли к выводу, что источником активности являются магматические процессы, зарождающиеся на глубине примерно 120 километров и постепенно поднимающиеся в земную кору. Несмотря на это, вероятность появления нового вулкана в результате данных процессов крайне низка.

Магматическое проникновение на острове происходит на глубине более 5 километров и способно активировать разлом Ανύδρου, что может привести к землетрясениям магнитудой до 6 баллов.

Учёные также подчеркнули, что вулканические землетрясения происходят достаточно редко, в отличие от распространённых тектонических. В данном случае речь идёт именно о тектоно-магматическом процессе, а не о тектоническом вулканизме.

Замеры показали, что высота кальдеры увеличилась на 4 сантиметра, однако это всё равно меньше, чем было зафиксировано в 2011 году. Деформация поверхности связана именно с текущей сейсмической активностью в этом безводном регионе.

Главный вопрос, который беспокоит учёных, заключается в том, как долго будет продолжаться давление магмы. Несмотря на возможные спады и подъёмы сейсмической активности, вероятность сильного разрушительного землетрясения остаётся низкой.

Также отмечается, что национальная политика страны не предусматривает методов прогнозирования землетрясений.

Уточнения

Кальде́ра (от исп. caldera — котёл) — обширная циркообразная котловина вулканического происхождения, часто с крутыми стенками и более или менее ровным дном.

Ти́ра (Фера Фира́, греч. Θήρα), также Сантори́н (Санторини, Σαντορίνη) — вулканический остров в Эгейском море, входит в архипелаг Киклады.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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