Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Природные инженеры: эти животные меняют ландшафт так, что даже реки текут по-новому
Октановое число тает быстрее, чем снег – что происходит с АИ-95
Простой ментальный трюк ускорит рост мышц – бодибилдеры давно им пользуются
Жёлтые цветы заполонили остров: местные растения в опасности
Интернет-звонки в РФ будут маркировать для борьбы с мошенниками
Киану Ривз возвращается к роли Константина в новом фильме
Хотите лёгкости в животе? Ешьте этот овощ, и кишечник заработает как часы
Климат на нефтяном рынке: внешние факторы вызывают серьёзные опасения
Кофе может ухудшить самочувствие, но не у всех — проверьте, находитесь ли вы в группе риска

Adobe Photoshop отмечает 35 лет: знаковое программное обеспечение для редактирования изображений

Наука

В феврале 1990 года была выпущена первая рабочая версия Adobe Photoshop. Этот графический редактор оказался настолько влиятельным в своей области, что стал одним из трёх IT-продуктов, чьи названия стали использоваться в качестве глаголов или прилагательных. Xerox символизировала процесс копирования, Google ассоциировался с поиском, а Photoshop стал синонимом ретуши и различных методов редактирования фотографий.

Девушка за компьютером
Фото: .pexels.com by Negative Space, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка за компьютером

Создателями данного инструмента являются братья Томас и Джон Нолл, которые работали над разработкой редактора с конца 1980-х годов. Изначально продукт носил название Display и мог обрабатывать лишь черно-белые изображения. В 1988 году его переименовали в Photoshop, и вскоре он стал популярным в Голливуде.

В начале путь Adobe был связан с дистрибуцией и распределением доходов от продаж с компанией Knoll. Когда в продажу вышла версия Photoshop 1.0 для компьютеров Macintosh, стоимость одной копии составляла 895 долларов, что в современных реалиях эквивалентно примерно 2175 долларам (или 52 300 чешским кронам). Только в марте 1995 года Adobe приобрела права на продукт за 34,5 миллиона долларов, получив полное управление над его дальнейшей разработкой, при этом доходы больше не делились.

На протяжении последующих лет Adobe внедрила ряд дополнительных функций, таких как корректирующие слои, слои эффектов и разнообразные виды наложения. Эти нововведения позволили реализовать неразрушающее редактирование, при котором изменения изображения могли контролироваться на основе заданных параметров.

Ключевым моментом в развитии программы стал 2003 год, когда была выпущена первая версия пакета Creative Suite, где Photoshop был интегрирован с векторным редактором Illustrator и софтом InDesign для верстки. В рамках этой версии был добавлен также модуль Camera Raw для работы с необработанными фотографиями. В 2007 году компания представила Lightroom, который в первую очередь предназначался для управления и обработки фотоматериалов. Наконец, в 2010 году появилась инновационная функция "заливка с учетом содержимого", позволяющая изменять выделенные или пустые области на изображении, удалять нежелательные элементы и восстанавливать недостающие детали, основываясь на окружающих пикселях. С 2013 года Photoshop стал доступен только по подписке, что исключило возможность приобретения разовой лицензии.

Уточнения

Adobe Photoshop — многофункциональный растровый графический редактор, разрабатываемый и распространяемый компанией Adobe Systems. В основном работает с растровыми изображениями, однако имеет некоторые векторные инструменты.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Прощай, классический тренч: новый тренд в 2025 году — автомобильное пальто
Красота и стиль
Прощай, классический тренч: новый тренд в 2025 году — автомобильное пальто Аудио 
Всегда покупал обычный аккумулятор, пока не узнал об этом — теперь выбираю только его
Авто
Всегда покупал обычный аккумулятор, пока не узнал об этом — теперь выбираю только его Аудио 
Популярное
Откуда перегар, если не пил? Эти продукты дадут положительный тест на алкоголь

Запах алкоголя сохраняется разное время в зависимости от напитка, а некоторые продукты могут дать ложный тест на алкотестере. Какие из них самые опасные?

Откуда перегар, если не пил? Эти продукты дадут положительный тест на алкоголь
Блины, которые съедаются быстрее, чем успевают остыть: в доме стоит такой аромат, что даже соседи заглядывают
Блины, которые съедаются быстрее, чем успевают остыть: в доме стоит такой аромат, что даже соседи заглядывают
Диетологи в восторге: эта специя борется с воспалением и продлевает молодость
Этот зверь исчез на 70 лет, но теперь вернулся — люди не готовы к последствиям
Никто не уйдёт от Ланцета: российские БПЛА уничтожили техники на $4 млрд — сводка с фронта Дмитрий Плотников Зеленский скоро покинет Украину. Но отпустит ли Украину НАТО? Любовь Степушова Миллионы смертей и любовь к детям: шокирующие факты о бельгийском короле Леопольде II Сергей Лебедев
Бабушка научила: зачем перед посадкой разрезать картошку — теперь всегда так делаю
В Египте вводятся новые правила для туристов
А что, если не пускать? Бизнес РФ не рад возвращению западных брендов
А что, если не пускать? Бизнес РФ не рад возвращению западных брендов
Последние материалы
Октановое число тает быстрее, чем снег – что происходит с АИ-95
Простой ментальный трюк ускорит рост мышц – бодибилдеры давно им пользуются
Жёлтые цветы заполонили остров: местные растения в опасности
Интернет-звонки в РФ будут маркировать для борьбы с мошенниками
Киану Ривз возвращается к роли Константина в новом фильме
Хотите лёгкости в животе? Ешьте этот овощ, и кишечник заработает как часы
Климат на нефтяном рынке: внешние факторы вызывают серьёзные опасения
Кофе может ухудшить самочувствие, но не у всех — проверьте, находитесь ли вы в группе риска
Упражнения для замедления старения организма: как с помощью физнагрузки стать моложе
Ozon меняет правила игры: продавцы в шоке от новых расходов на доставку
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.