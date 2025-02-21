Adobe Photoshop отмечает 35 лет: знаковое программное обеспечение для редактирования изображений

В феврале 1990 года была выпущена первая рабочая версия Adobe Photoshop. Этот графический редактор оказался настолько влиятельным в своей области, что стал одним из трёх IT-продуктов, чьи названия стали использоваться в качестве глаголов или прилагательных. Xerox символизировала процесс копирования, Google ассоциировался с поиском, а Photoshop стал синонимом ретуши и различных методов редактирования фотографий.

Фото: .pexels.com by Negative Space, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка за компьютером

Создателями данного инструмента являются братья Томас и Джон Нолл, которые работали над разработкой редактора с конца 1980-х годов. Изначально продукт носил название Display и мог обрабатывать лишь черно-белые изображения. В 1988 году его переименовали в Photoshop, и вскоре он стал популярным в Голливуде.

В начале путь Adobe был связан с дистрибуцией и распределением доходов от продаж с компанией Knoll. Когда в продажу вышла версия Photoshop 1.0 для компьютеров Macintosh, стоимость одной копии составляла 895 долларов, что в современных реалиях эквивалентно примерно 2175 долларам (или 52 300 чешским кронам). Только в марте 1995 года Adobe приобрела права на продукт за 34,5 миллиона долларов, получив полное управление над его дальнейшей разработкой, при этом доходы больше не делились.

На протяжении последующих лет Adobe внедрила ряд дополнительных функций, таких как корректирующие слои, слои эффектов и разнообразные виды наложения. Эти нововведения позволили реализовать неразрушающее редактирование, при котором изменения изображения могли контролироваться на основе заданных параметров.

Ключевым моментом в развитии программы стал 2003 год, когда была выпущена первая версия пакета Creative Suite, где Photoshop был интегрирован с векторным редактором Illustrator и софтом InDesign для верстки. В рамках этой версии был добавлен также модуль Camera Raw для работы с необработанными фотографиями. В 2007 году компания представила Lightroom, который в первую очередь предназначался для управления и обработки фотоматериалов. Наконец, в 2010 году появилась инновационная функция "заливка с учетом содержимого", позволяющая изменять выделенные или пустые области на изображении, удалять нежелательные элементы и восстанавливать недостающие детали, основываясь на окружающих пикселях. С 2013 года Photoshop стал доступен только по подписке, что исключило возможность приобретения разовой лицензии.

Уточнения

Adobe Photoshop — многофункциональный растровый графический редактор, разрабатываемый и распространяемый компанией Adobe Systems. В основном работает с растровыми изображениями, однако имеет некоторые векторные инструменты.

