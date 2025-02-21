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Миллионы лет назад: загадочный бериллий-10 раскрывает секреты прошлого Земли

Наука

Эта аномалия может стать значимым временным ориентиром. Ее возможные корни связаны с геологическими, климатическими, солнечными и астрофизическими явлениями.

Южный океан у берегов Тасмании
Фото: Flickr by Adam Selwood, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Южный океан у берегов Тасмании

Недавнее открытие, сделанное на дне Тихого океана, способно пролить свет на исторические события, оказавшие влияние на нашу планету. В частности, выявленная радиоактивная аномалия может способствовать пересмотру ряда теорий среди ученых и специалистов в данной области. Обнаруженная концентрация бериллия-10, одного из радиоактивных изотопов, предлагает новые гипотезы относительно процессов, происходивших на Земле на протяжении различных периодов.

Недавнее исследование, представленное в журнале Nature Communications, открывает новые горизонты для интерпретации данных. В настоящее время известно, что океанское дно представляет собой объект детального изучения, поскольку оно хранит ценную информацию и является одним из самых сохраненных геологических архивов на нашей планете. В этом массиве данных содержатся сведения о миллионах лет условий жизни и изменений в экосистеме. Датировка находок на дне океана крайне важна, и она осуществляется через анализ окаменелостей с использованием методов биостратиграфии, изучения изотопного и элементного состава, а также магнитостратиграфии. Среди других методов выделяется датировка космогенных нуклидов, на которой и основано это открытие.

Образцы, полученные с океанского дна, продемонстрировали высокую концентрацию радиоактивного изотопа бериллия-10. Это действительно представляет собой заметную радиоактивную аномалию. Бериллий-10 в значительном количестве присутствует в атмосфере Земли, он образуется в результате взаимодействия космических лучей с кислородом и азотом. Такую значимую концентрацию на дне Тихого океана обнаруживать необычно, что привлекло внимание экспертов к новым данным. Число бериллия-10 в глубинах океана превышает предыдущие предположения.

Однако что могло стать причиной такого впечатляющего накопления берилия-10? Возможны два объяснения. Первое из них — это изменения в циркуляции океана в антарктическом регионе: ученые предполагают, что это явление могло произойти примерно 10-12 миллионов лет назад и привело к неравномерному распределению берилия-10 по Земле. В то же время возможно, что причина кроется в астрофизике: предположительно, близкое положение сверхновой звезды могло увеличить интенсивность космического излучения, что, в свою очередь, способствовало накоплению берилия-10.

Уточнения

Бери́ллий — химический элемент 2-й группы второго периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева с атомным номером 4. Как простое вещество бериллий — это хрупкий относительно твёрдый металл светло-серого цвета с характерным металлическим блеском. Чрезвычайно токсичен. 

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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