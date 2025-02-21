Ученые предположили, что на границе Солнечной системы может находиться более миллиона крупных астероидов

Более миллиона небесных тел может скрываться на границах Солнечной системы — это межзвездные объекты размером более 100 метров, которые прилетели из звездной системы нашего соседа, Альфа Центавры. На это указывает симуляция, проведенная двумя исследователями из университета Западного Онтарио. Об этом пишет агентство АНСА.
До настоящего момента в Солнечной системе было обнаружено присутствие двух межзвездных объектов: кометы Оумуамуа, обнаруженной в 2017 году, и кометы Борисова, обнаруженной в 2019 году.
Канадские исследователи смоделировали количество межзвездного материала, выброшенного за последние 100 миллионов лет из Альфа Центавра, ближайшей к Земле звездной системы. Основываясь на этих расчетах, они предсказывают, что в настоящее время в Солнечной системе движется более миллиона макроскопических объектов.
Исследователи смоделировали, как более мелкие частицы перемещаются из Альфы Центавра в Солнечную систему. Исследователи полагают, что любая частица, превышающая 10 тысячных миллиметра, теоретически может совершать путешествие между двумя системами, и что каждый год примерно десять из этих частиц сгорают, как метеоры, в атмосфере Земли.
Ученые полагают, что большинство из этих тел будут захвачены гравитацией Солнца, и они не будут представлять опасности.
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