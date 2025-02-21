Ученым удалось заметить самое энергичное нейтрино благодаря подводному телескопу

Ученым удалось заметить самое энергичное нейтрино из когда-либо обнаруженных. Все это стало возможным благодаря телескопу KM3Net, расположенному в Сицилийском море.
Научные исследования и эксперименты зачастую богаты очень интересными историями. Эксперимент, который был реализован в Италии, является одним из них. Авторами открытия являются члены международной группы физиков.
Было обнаружено самое энергетичное нейтрино, благодаря, вероятно, одному из самых странных телескопов в мире. Он расположен на 3 км ниже уровня моря, у мыса Пассеро на Сицилии. Об этом пишет портал Libero.
KM3Net использует морскую воду как средство взаимодействия. Взаимодействие с нейтрино генерирует заряженные частицы, которые распространяются со скоростью, превышающей скорость света в морской воде.
Открытие может иметь огромное значение, поскольку считается, что началась новая глава в изучении Вселенной. Дата открытия — 13 февраля 2023 года. Однако в течение двух лет были проведены дополнительные проверки. Об этом пишет портал Libero.
Нейтрино редко взаимодействует с другими частицами, но шанс на взаимодействие с веществом возрастает там, где среда, через которую оно проходит, становится более плотной.
Телескоп — прибор (астрономический инструмент), с помощью которого можно наблюдать отдалённые объекты путём сбора электромагнитного излучения (например, видимого света).
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