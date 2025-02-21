Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Семечки и витамин D: неожиданные факты, которые вас удивят
Предчувствуют ли кошки смерть? Наука объяснила, как это работает
Татуировка, которая заставляет пересмотреть свои взгляды на людей
Всю жизнь переплачивали за соль, а оказалось, что полезнее самая дешёвая
Кто бы мог подумать, что этот трюк с перцем избавит от всех огородных проблем
Удаление катализатора: быстрый путь к увеличению мощности, ну или расходов на ремонт
Забудьте о дискомфорте в теле за 5 минут: расслабиться помогут простые упражнения
Перспективы валюты: стоит ли покупать доллары в условиях неопределённости
Юмор и трагедия: новый фильм о Бриджит Джонс вышел на большие экраны

Ученым удалось заметить самое энергичное нейтрино благодаря подводному телескопу

Как ловили самое энергичное нейтрино? Детали эксперимента
1:31
Наука

Ученым удалось заметить самое энергичное нейтрино из когда-либо обнаруженных. Все это стало возможным благодаря телескопу KM3Net, расположенному в Сицилийском море.

Подводная обсерватория
Фото: Веб-сайт НАСА
Подводная обсерватория

Научные исследования и эксперименты зачастую богаты очень интересными историями. Эксперимент, который был реализован в Италии, является одним из них. Авторами открытия являются члены международной группы физиков.

Было обнаружено самое энергетичное нейтрино, благодаря, вероятно, одному из самых странных телескопов в мире. Он расположен на 3 км ниже уровня моря, у мыса Пассеро на Сицилии. Об этом пишет портал Libero.

KM3Net использует морскую воду как средство взаимодействия. Взаимодействие с нейтрино генерирует заряженные частицы, которые распространяются со скоростью, превышающей скорость света в морской воде.

Открытие может иметь огромное значение, поскольку считается, что началась новая глава в изучении Вселенной. Дата открытия — 13 февраля 2023 года. Однако в течение двух лет были проведены дополнительные проверки. Об этом пишет портал Libero.

Нейтрино редко взаимодействует с другими частицами, но шанс на взаимодействие с веществом возрастает там, где среда, через которую оно проходит, становится более плотной.

Уточнения

Телескоп — прибор (астрономический инструмент), с помощью которого можно наблюдать отдалённые объекты путём сбора электромагнитного излучения (например, видимого света).
 

Автор Даниил Штуль
Даниил Штуль — корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Ваш телефон больше не ваш: три тревожных признака, что он под контролем хакеров
Наука и техника
Ваш телефон больше не ваш: три тревожных признака, что он под контролем хакеров Аудио 
Легенда уходит: грузовик, переживший бездорожье, пески и холода, больше не сойдёт с конвейера
Авто
Легенда уходит: грузовик, переживший бездорожье, пески и холода, больше не сойдёт с конвейера Аудио 
Блины, которые съедаются быстрее, чем успевают остыть: в доме стоит такой аромат, что даже соседи заглядывают
Еда и рецепты
Блины, которые съедаются быстрее, чем успевают остыть: в доме стоит такой аромат, что даже соседи заглядывают Аудио 
Популярное
Откуда перегар, если не пил? Эти продукты дадут положительный тест на алкоголь

Запах алкоголя сохраняется разное время в зависимости от напитка, а некоторые продукты могут дать ложный тест на алкотестере. Какие из них самые опасные?

Откуда перегар, если не пил? Эти продукты дадут положительный тест на алкоголь
Диетологи в восторге: эта специя борется с воспалением и продлевает молодость
Диетологи в восторге: эта специя борется с воспалением и продлевает молодость
Блины, которые съедаются быстрее, чем успевают остыть: в доме стоит такой аромат, что даже соседи заглядывают
Этот зверь исчез на 70 лет, но теперь вернулся — люди не готовы к последствиям
Ни ОСАГО, ни денег: как выбить компенсацию из виновника ДТП — пошаговая инструкция Дмитрий Плотников Зеленский скоро покинет Украину. Но отпустит ли Украину НАТО? Любовь Степушова Миллионы смертей и любовь к детям: шокирующие факты о бельгийском короле Леопольде II Сергей Лебедев
Бабушка научила: зачем перед посадкой разрезать картошку — теперь всегда так делаю
В Египте вводятся новые правила для туристов
А что, если не пускать? Бизнес РФ не рад возвращению западных брендов
А что, если не пускать? Бизнес РФ не рад возвращению западных брендов
Последние материалы
Семечки и витамин D: неожиданные факты, которые вас удивят
Предчувствуют ли кошки смерть? Наука объяснила, как это работает
Татуировка, которая заставляет пересмотреть свои взгляды на людей
Всю жизнь переплачивали за соль, а оказалось, что полезнее самая дешёвая
Кто бы мог подумать, что этот трюк с перцем избавит от всех огородных проблем
Удаление катализатора: быстрый путь к увеличению мощности, ну или расходов на ремонт
Забудьте о дискомфорте в теле за 5 минут: расслабиться помогут простые упражнения
Перспективы валюты: стоит ли покупать доллары в условиях неопределённости
Юмор и трагедия: новый фильм о Бриджит Джонс вышел на большие экраны
Миллионы астероидов могут таиться во тьме. Есть ли угроза?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.